愛在女生前裝闊！三蘆男欠錢不還 遭16歲少年擄上山痛毆
新北市一名19歲的黃姓男子因為愛在女性友人面前「裝闊」，又時常沒帶錢，私下拜託幫忙16歲的王姓男子墊付，如此欠款6萬又避不見面，在23日晚上9點，慘遭王男與同夥，載往淡水山區毆打，經警循線追緝4小時，順利將嫌犯與同夥逮捕，更在其車內找出手槍、毒品等物，訊後依殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、槍砲及毒品等罪，移送法辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 16:15:41｜2021-11-25 16:16:11
據了解，黃男與王男原本是朋友，不過因為黃男出遊時常沒帶錢，又愛在女性友人面前「裝大方」，卻常私下拜託王嫌幫忙墊付，如今欠款六萬元，黃男竟時常搞失聯，王男打算追討債務，便想了一計，利用女性友人的名義與黃男相約23日晚間9時，在榮華路準備出遊。
王男趁被害人在該處等待的時候，夥同7名友人開車至榮華路上，將其載到淡水山區毆打，造成黃男腦震盪、臉部及身體多處擦挫傷。
新莊警分局接獲報案後旋即組成專案小組，調閱監視器畫面沿途追查，發現涉案車輛出現於林口，立即啟動圍捕行動，4小時內攔截逮捕犯嫌，並救出餘悸猶存的黃男。
警方還在王男車內，查扣改造手槍1支(含彈匣)、子彈9顆、K他命毒品26包(共毛重34.62公克)、藍波刀1支、短刀1支、辣椒槍1支、辣椒噴罐8支、K盤1個、K卡1張、鐵棍2支、鋁製球棒1支、彈簧刀4支、手機4支。
訊後，警方依刑法殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、槍砲及毒品等罪嫌，將王男與7名同夥移送偵辦。（編輯：孫唯容）
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