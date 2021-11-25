專訪／從職業軍人變全職實況主　《天堂M》崛起星丁丁

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丁丁：其實成為實況主是個意外，過去我是一個職業軍人，退伍後我就邊找工作邊玩遊戲，玩著玩著也被周圍的人說服開個直播試試。後來直播漸漸做起來，實在難以兼顧工作，就決定全心全力來做直播。
畢竟（實況）這領域是新的，面對網路會跟很多不認識的人接觸，玩遊戲跟開實況的過程中難免心情上面會受到影響。有時候聽到酸民講什麼話就很容易「走心」，我有一度很執著，「為什麼正常開直播總有人無緣無故想要來攻擊？」不過久而久之也就淡然了。有時候也會和周圍的實況主合作、分享自己的感覺，就不會想那麼多，反正工作喜歡就做，因為做直播沒辦法迎合每一個人，只能做好該做的事情和想做的事情。
Q.是什麼因素促使你在實況中做《天堂M》的內容？無論是在生活、遊戲社交與體驗、觀眾、粉絲回饋等，帶給你怎樣的改變？
丁丁：選擇《天堂M》是因為當時只玩這款遊戲，玩下來發覺《天堂M》在YouTube上流量穩定，也很驚喜開MMORPG類型的遊戲會慢慢有訂閱、有人看，就一路走到現在了。
堅持到現在，覺得最大的改變就是認識很多新朋友！我認為《天堂M》這遊戲之所以有魅力，是因為它玩家族群有一點年紀，相較於一般的遊戲玩家通常年齡層偏低，在生活中共鳴比較少，《天堂M》很多玩家都是早期那個年代的人，有共同的回憶與經歷，也因遊戲認識了很多現實中的新朋友，甚至是工作上的夥伴，就是我《天堂M》最大、最大的收穫
Q.您提到在《天堂M》認識了不少朋友，而前陣子因為疫情影響，許多人無法出門，這段期間有在遊戲中有沒有遇到比較特別的事，或整體遊戲體驗有更熱絡嗎?
丁丁：這段期間就更常在線上跟朋友聊天打屁、一起吃王打寶。其實有時候跟線上朋友分享生活也比較不拘束，因為大家在現實上基本不認識，或生活中沒有交集，反而會因此更敢於抒發內心情緒，大家一起幫忙開導、當出氣筒，是很不一樣的感受。
而且疫情期間很多人都WFH（在家工作），線上的互動機會更多也更熱烈了。平常撞奧塔、打架可能每天下班後人才會比較多，不過那時候大家都在家，變成整天都call得到人（笑）。
Q.這幾年玩《天堂M》，玩家間或是內容創作、實況上有沒有讓您特別印象深刻的事情或趣事？
丁丁：有，不過比較偏向八卦類型。遊戲難免會有虛寶的利益關係，譬如一些比較高單價的寶物，有時就會聽到又有人捲款潛逃，像是打到寶人就消失、或是假裝被鎖帳號後人也不見了。另外就是《天堂M》玩家有男有女，所以多少會八卦一點，可能在聊天的時候就問說哪個玩家是不是要追誰，不過主要還是開玩笑，算多了一個調侃的話題，增添一點遊戲以外的生活趣味，很不錯。
Q.三年多前《天堂M》上市再次掀起旋風，以玩家的角度來說，它的魅力為何？透過哪些特色讓玩家重新歸隊齊聚一堂？又帶給您怎樣的意義與感動？
丁丁：《天堂M》的魅力就是主打一個「回憶殺」的感覺。尤其讓我覺得參與這款遊戲最光榮的，就是第一年的時候101大樓的跨年倒數跑馬燈，身為一個都在玩這款遊戲的玩家，看到遊戲有如此高的曝光與討論，當然會與有榮焉，覺得很開心、很驕傲。另一方面，《天堂M》就像男生在聊當兵，有說不完的話題，玩在一起的時候很容易能融入其中，去探索這遊戲該怎麼玩、攻略。加上現在手遊、通訊軟體發達，《天堂M》能夠讓玩家隨時想玩就玩，一通電話或是Line相約戰友就能上線，零距離的互動感覺真的很棒！
Q.您在《天堂M》實況主中，算是有參與玩家對戰且收視不錯的熱門頻道，可否為玩家簡單分析一下，各職業PVP現況？尤其在死神推出之後，對單挑PVP、甚至盟戰，在戰術或其他方面造成不一樣的影響？
丁丁：目前PVP方面公認版本最強職業是死神，不僅可攻可守、可近可遠，也是少數能夠克制遠程執業的選擇。戰術方面，以前玩家習慣讓狂戰士、騎士坦在前面，後排再給遠程輸出。不過在死神出現後，因為有攻擊距離優勢、位移以及拉人，所以現版本玩家戰術多著墨在如何攻破死神的防壁。
Q.您覺得自己在《天堂M》實況上，到目前最滿意的成就是什麼？
丁丁：最滿意的是我能勇敢選擇想走的路！因為這個不是很多人都能辦到，大家可能心中都有想做的事，但礙於生活或現實面卻不能去做，而我真的做到了。或許以往會在意的觀看人數、訂閱數和評論等等外在條件，但回過頭來想，這些似乎並不重要，所以我認為最大的成就，這一路走來就是學到如何走自己想走的路，甚至能夠幫到大家得到些什麼。
Q.能否分享自己曾在遊戲、實況上與玩家或觀眾發生的趣事？
丁丁：講起來有些奇怪，不過我跟觀眾的特別互動是他們會幫我取外號，為什麼會有這種外號，我也很不理解。觀眾都會幫我取什麼「丁丁三公分、丁丁小GG」，不過確實滿特別的，畢竟一個YouTuber或創作者會被他的粉絲或觀眾，有各種形式的暱稱或代號的時候，代表這個人已經有一定的定位跟形象。「雖然不知道為什麼觀眾覺得只有三公分，但我在他們心目中已經有一個如諧星等既定的印象。」
我也很喜歡跟觀眾互動的過程，或是打嘴砲，觀眾嗆我，我也跟他們講幹話，我喜歡這個互動的過程。有時候在閒聊或是分享彼此喜怒哀樂的過程中，可以讓我們雙方忘掉現實生活中，在工作或直播上面的一些壓力和煩惱。
Q.近期《天堂M》出了令眾多玩家振奮的大事，台服在一天內出了兩個青變，想請問有沒有耳聞一些趣事？
丁丁：台服據我所知，有2、3個玩家在拚青變，這次首位與第2位青變是知名玩家「殺生丸」與「百鬼丸」達成。我這邊剛好有機會與百鬼丸的玩家接觸，他也找上我、想做青變過程轉播與紀錄。
比較有趣的是百鬼丸在青變那天，原本是預計晚上搞定成為台服第一個青變，YT標題也都下好首位青變，但是殺生丸在中午就先一步青變了，讓我整個下午Line都響個不停。
不過身為直播主、玩家，其實我們興奮的還是台灣有人能夠青變，因為韓服只有一個，而台灣一天就出了2個，展現出台灣人的實力。另外也很榮幸能夠參與到他們兩個較勁的過程中，讓我看到台灣玩家對於《天堂M》的執著與熱愛。
Q.近期《天堂W》也上線了，以一名玩家的角度來說，可以比較一下兩者各自的特色與不同之處嗎？
丁丁：《天堂W》最主要的特色在於跨國遊戲，可以在遊戲中和其他國家玩家交流、碰撞，以及帶來像是「重製版」的新天堂體驗。《天堂M》更加的原汁原味，不過《天堂W》則是可以把它當新遊戲玩。現階段來說，我認為W與M兩款遊戲並不衝突，因為他們帶來的樂趣各不相同，一起玩也很好玩。
Q.《天堂M》上市即將邁入4周年，您對於未來有什麼期待或想法？會期待哪一方面的改版方向、讓玩家們更有動力繼續玩呢？
丁丁：我滿期盼《天堂M》也能出國際對抗，因為這是台灣玩家一直以來的夢想，希望能夠跟韓版或日版的玩家一同跨服較勁。並且兩邊都有青變，我身為一個玩家、兼其中一個聯盟的人，會很好奇後續戰況演變。但如同先前所說，期待歸期待，和《天堂W》一起玩並不衝突。
另一方面，我覺得以玩家的想法，會希望改版方向讓角色能夠更平衡一點，因為當前版本死神是一個獨大的角色（職業），但會讓其他角色變得相對冷門。有些人很愛一個角色，但礙於強度沒辦法上戰場，導致大家就算喜歡也沒辦法使用。另一個方向是希望進度能夠快一點，畢竟玩家會看韓版資訊，也會希望能夠更快玩到新的改版或內容。