YPT假虛擬貨幣投資吸金詐騙　刑事局逮30嫌

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警方組成專案小組偵辦，並報請高雄地檢署檢察官蕭琬頤指揮偵辦。
據調查了解，此詐騙集團成員是先以假虛擬貨幣YPT為幌子，並偽稱可低價認購投資獲利，藉此吸引被害人加入LINE群組，但其實群內成員多為歹徒所假冒，以此營造投資熱絡假象。
被害人信以為真後，再由詐騙成員邀請下載手機YPT APP和加入投資網站會員，待被害人匯款至指定帳戶進行投資後，歹徒便使用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢，再由車手於全國各地領出，若被害人要出金就會被以須繳交違約金或系統故障等理由推諉，甚至關閉網站。
警方發現，詐騙集團成員還自設攝影棚並以「全球菁英操盤手大賽」為名目進行線上直播，由境外成員假冒投顧老師教導如何買賣股票及虛擬貨幣，並透過私人小秘書以一對一方式洗腦被害人，將其現金交給操盤手進行操盤、詐財。
其中有一名基隆家管的50多歲婦人因此受騙、多次匯款，總財損高達1100萬餘元，為單一最高金額受害者。
且負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌，還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄，藉此偽裝成合法幣商身分，但因網站內容過於粗糙、漏洞百出，仍被警方識破。
專案小組經長期偵蒐，見時機成熟分別於8月12日與10月29日執行兩波拘捕行動，在新北、桃園、台中、台南、高雄等地拘提逮捕詐欺水房主嫌25歲蔡男、車手首領37歲陳男在內等30嫌（26男4女）到案。
同時扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等證物，全案依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例移請高雄地檢署偵辦，法院裁定陳男等5嫌羈押，其餘人則以5萬至10萬元不等交保。（編輯：張銘坤）1101125