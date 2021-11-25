同喬創立45年！攜手同喬醫療、BPW Taiwan做公益
同喬實業創立45周年，結合同喬醫療系統、台灣國際婦女職業協會(BPW Taiwan)大高雄分會共同做公益，近期陸續捐出12,000盒(36,000包)白蘭氏萃雞精，嘉惠高雄、台南及屏東等縣市國中小棒球隊學子及偏鄉弱勢長輩，用實際行動關懷社會，再為台灣注入一股暖流。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 17:29:18｜2021-11-25 17:32:39
同喬集團董事長、創辦人吳榮治表示，其實這次同喬45周年的公益捐贈活動，早在今年上半年度即進行策畫，並連絡了相關受贈單位，但在疫情持續吃緊下，捐贈活動被迫停下來，一直到近期國內的疫情受到有效控制，中央疫情指揮中心也放寬了相關管制措施，因此隨即加快腳步送至各受贈單位，希望盡快為需要的偏鄉弱勢長輩及國中小棒球隊學子補充營養，關顧到他們的身體健康。
本次同喬公益捐贈活動觸角涵蓋高雄、台南、屏東等三縣市，從城市深入到偏鄉，高雄市部分包括：高雄市議會110年寒冬聯合送暖/忠孝國中棒球隊+鼓山國小棒球隊＋那瑪夏區孩童、淨覺老人養護中心、松喬老人養護中心﹔台南市部分則是：華山基金會(仁德區、關廟區、歸仁區等據點)、仁德區的德南國小及仁德國中運動選手，以及施恩教養院、德蘭園安養院、台南市私立五甲教養院等﹔屏東縣則是衛生福利部南區老人之家。
同喬實業總經理吳同喬表示，同喬集團深知社會和環境可持續發展對公司及公司所在社區而言是非常重要的，因此集團一直秉持著「追求永續經營發展、善盡企業公民之責」的精神來盡上社會企業責任。並堅持誠信經營、致力追求創新、推動責任供應鏈、體現綠色力量，期望帶動社會改變，實現我們對社會的責任，一步一腳印持續地對社會付出。
同喬集團創立於1977年，即將屆滿45個年頭，集團逐漸開枝散葉，跨足嬰幼兒事業體、醫療事業體、醫療器材用品…等多個事業體。自創品牌『TCV』生產製造嬰幼兒用品及兒童電動車除了行銷全世界、更是業界的翹楚。1998年再成立同喬醫療系統，目前於高雄市大寮區及台南市仁德區各建立醫療大樓，開設了眼科、牙科、泌尿科、生殖中心(專精不孕症)等科別，服務與回饋鄉民。後續也再創生醫公司投入醫療器材用品，一起為防疫盡一份心力。