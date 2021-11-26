李嘉欣嫁豪門被爆「叩頭斟茶」 PO婚紗照：無盡感恩
51歲李嘉欣外貌凍齡，氣質出眾，「最美港姐」、「大美人」封號迄今不墜，2008年嫁給富商許晉亨後產下1子，過盡豪門生活。她近日迎來結婚13週年，在微博PO出當年的結婚照，網友稱讚，果然那時的美女才是美女。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-26 08:03:36｜2021-11-26 08:14:48
曝光的照片，李嘉欣頭戴白紗，穿深V蛋糕裙婚紗，露出鎖骨及纖細四肢，臉上掛著嬌羞笑容，女神氣場盡顯，她在配文寫下：「滿滿的愛，無盡的感恩，祝結婚13週年快樂！」
網友看了舊照，直呼：「最好的歸宿」、「真是超級大美人，現在的所謂的美女都不是一個等級的」、「當之無愧的第一美女」、「13年一點變化都沒有」、「祝福女神永遠幸福快樂」！
事實上，李嘉欣當時嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，就有八卦媒體報導許家有8條「不平等家規」，包括「非必要嚴禁返回娘家過夜」、「習俗節慶時需跪地叩頭斟茶」、「不再幕前演出」、「減少曝露衣著」、「禁止當街做出過份親熱之舉」等。
對此，李嘉欣聽了只是笑一笑，澄清一切都是子虛烏有，「如果有這些家規，我就不會嫁過去了，難道去受罪嗎？」（編輯：楊穎軒）