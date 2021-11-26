NBA／勇士並非在最佳狀態 狀元前鋒：Klay回歸我們更強
金州勇士昨天逆轉擊敗費城76人隊後，目前戰績已經來到16勝2敗，繼續暫居聯盟龍。而球隊狀元前鋒Andrew Wiggins受訪時也表示，這並非勇士最佳狀態，等傷兵陸續回歸後，他們會變得更強。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-26 09:54:18
「這真的太美妙了，我們擁有聯盟最好的戰績，但我們不會滿足於此。我們仍然希望變得更好。特別是Klay(Thompson)和Wiseman回歸之後，我們將會更加恐怖。」Wiggins受訪時如此說道。
Thompson在2019年總冠軍賽第6戰受傷之後，一直因傷所苦，連續兩個賽季一場未上，勇士在少了他之後再也不曾打進過季賽賽。如今他有望在聖誕節前夕回歸，也讓球隊更增添信心。
不過Wiseman目前的定位就比較尷尬了，去年勇士正是在他受傷之後，開始打出了一波高潮。這位年輕中鋒潛力無限，但是傳球和防守目前還達不到勇士的要求，何況現在Kevon Looney擔任先發、Nemanja Bjelica替補的調度方式效果不錯，他本季回歸不見得會有位置。
勇士接下來的賽程不輕鬆，陸續要對上拓荒者、快艇和太陽等強隊，特別是和太陽現在僅有1場勝差，對方又正處於挑戰隊史最長連勝的氣勢當中，屆時將會是一場苦戰。