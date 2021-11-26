NBA／強調衝突只是意外 詹皇闢謠：沒再和Stewart聯繫
LeBron James昨天禁賽歸來，全場狂砍39分，帶領洛杉磯湖人在延長賽擊敗印第安那溜馬，賽後他重談日前和Isaiah Stewart的衝突，也對流言作出澄清，直言自己未曾再聯繫過後者。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-26 10:36:52
James在接受訪問時，再次談及當晚發生的事，認為是Stewart在罰球卡位時先打到了自己，「你去看影片就知道了，那個動作讓我失去了平衡，我的胳膊也被迫抬高了，想做個游泳的動作。我將他胳膊打掉後，他也失去了平衡，結果就被打到臉了。」
「我當時馬上就向他道歉。後來的事，你們也知道了。毫無疑問，這是意外。」《NBC》體育記者Kurt Helin在報導中表示，James重申此事是意外，但卻被外界誇大了，他也對於被禁賽一事非常在意、也很不滿意這個判決。
此前，有部分媒體報導說James試圖在賽後打電話給Stewart道歉，但他本人今天否認有此一說，在此事發生後至今，兩人根本就沒有聯繫過。
「我覺得不應該禁賽。被驅逐出場是應該的。不過既然聯盟決定了，我也只能接受。」James最後如此說道，這是他職業生涯至今第一次遭到禁賽。