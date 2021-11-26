特企／凱基證券三合一開戶　最快５分鐘完成線上申辦

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現在使用凱基證券「快e開」線上開戶，整合台股、複委託、財富管理「三合一」開戶一次完成，投資人僅需在開戶時，依個人理財需求勾選申請項目，即可同步開設證券、複委託、財管帳戶，以更親民、簡單的方式，滿足新世代投資人不同的投資喜好，提供投資人更便捷的金融服務。搭配凱基證券「e財庫」，開戶時只要使用既有的銀行戶進行綁定，即可大幅縮減線上開戶流程與時間，讓投資理財更輕鬆、資金管理更方便。
面對數位浪潮，凱基證券領先同業打造證券、銀行一站式服務的「快e開」平台推出後大受好評，榮獲金彝獎-傑出數位創新獎、數位金融獎-數位資訊服務獎及網路口碑之星-策略卓越獎等多項大獎肯定，深獲投資人喜愛，此次「快e開」平台功能升級「三合一」開戶服務，同樣是以客戶為中心出發，透過創新思維數位科技，不斷優化客戶體驗。
凱基證券致力實現「數位躍升」目標，持續打造行動優先服務，並以「顧客導向」提供全方位金融解決方案，幫助投資人更便捷的累積財富，客戶僅需準備雙證件及既有的銀行存摺，即可體驗全新「快e開」線上開戶服務，詳情可至凱基證券官網查詢https://eoa.kgieworld.com.tw/oldacnt/ooa/wm1101.aspx