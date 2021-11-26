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時力傳公投意見不合　邱顯智、陳椒華否認「另立黨中央」

▲時代力量立法院黨團舉行「偽科學終將失敗 核四無重啟條件」記者會。（圖／時力立院黨團提供）
▲時代力量立法院黨團舉行「偽科學終將失敗 核四無重啟條件」記者會。（圖／時力立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-26 11:39:31｜2021-11-26 11:41:29

時代力量立委王婉諭與邱顯智新成立「行動時代」辦公室，預計明日舉辦開幕茶會，由於先前傳出時力黨內因四大公投意見不合，王、邱兩人此舉遭質疑「另立黨中央」。對此，時代力量今（26）日否認意見不合，並且「另立黨中央」的說法是空穴來風。

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時代力量立法院黨團今日舉行「偽科學終將失敗 核四無重啟條件」記者會，媒體詢問成立「行動時代」辦公室遭解讀為「另立黨中央」，邱顯智表示，「行動時代」辦公室是希望連接社會議題，扮演民間智庫性質、促進社會對話，公投立場與黨中央並沒有不同之處。

陳椒華表示，時代力量在中央黨部有政策研究的部門，也有智庫、國際中心、組織部、社發中心等等，邱顯智與王婉諭是針對政策部分要加強，但不接受故意解讀成時力分裂，她不接受這樣的作法。

媒體詢問，在珍愛藻礁公投案，是否能呼籲民眾投下同意票？邱顯智說，政府應積極回應發起公投方提出的「台北港替代方案」，說明為何這個替代方案不可行，告訴大家為何三接非得蓋在這個地方不可，「這是執政者該做的」。至於是否呼籲民眾投下同意票？邱顯智直言，「對」，如果政府的立場無法說服人民，會希望民眾出來表達自己的立場。

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