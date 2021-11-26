泰國環球小姐被人報警檢舉！因這張美照惹上麻煩

《四方報》報導，人紅是非多！泰國環球小姐安琪莉（Anchilee Scott-Kemmis）拍攝的宣傳照，遭到泰國眾議院前法律、司法及人權委員會顧問頌提亞（Sonthiya Sawasdee）檢舉，原因是她腳下踩的紅白藍圖樣與泰國國旗色彩相同，被解讀為「踩國旗」。在泰國，是不允許踩國旗的，如果違反《國旗法》，最高將面臨2年刑期或4萬泰銖（約新台幣3萬5800元）罰款。而安琪莉也因為這件事情，成為泰國熱門話題。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-26 17:12:00
根據曼谷郵報，安琪莉將於12月12日以泰國佳麗身份參加在以色列舉辦的第70屆環球小姐大賽，她因此拍攝代表泰國的宣傳照。依據照片，她以泰國最大河流昭披耶河（Chao Phraya River）為背景，右手拿著泰國國旗，腳下則是以泰國國旗紅白藍長條色塊延伸的圖樣。然而這被外界解讀為「踩國旗」。
話題甚囂塵上後，這張照片已從官方社群平台上刪除。泰國的三個顏色中，紅色代表國土與民族、白色代表宗教、藍色代表王室，而安琪莉就站在藍色的位置。雖然目前遭到法律專家頌提亞報警，但許多律師紛紛指出不認為安琪莉會因此受到刑事責任，畢竟她並沒有惡意。
22歲泰澳混血兒安琪莉擁有183公分的傲人身材，畢業於雪梨大學並取得社會學學士學位。她奪下冠軍時曾引起轟動，原因是過往大眾都對佳麗的刻板印象是身材要纖細，但她在泰國一向以大尺碼模特兒身份聞名，且體重達71公斤，是健康勻稱體態的女性代表。