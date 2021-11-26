林麗蟬談話遭扭曲媒體已更正 國民黨：民進黨不用道歉？
對於昨日國民黨婦女部主任林麗蟬在公投說明會上的談話遭媒體誤解，並錯誤下標，該媒體今日已在報版登出「啟事」表達更正與還原林麗蟬談話。中國國民黨文傳會主委凌濤質疑，媒體已經更正資訊，而昨日見獵心喜、用不實資訊開記者會造謠抹黑的民進黨立委劉世芳、莊瑞雄、蔡易餘及陳亭妃是不是應該立即更正並道歉？
記者余祥／台北報導
2021-11-26 11:31:13
凌濤表示，前日林麗蟬擔任「反萊豬公投」的正方代表站上講台分享基層心聲，遭到新聞標題誤指林麗蟬稱「國民黨明知會讓台灣艱難，仍要動員全國通過」，引發社會誤解，國民黨及林麗蟬都立即表達抗議並要求更正，也欣聞該媒體從善如流於今日刊出啟事表達更正。
凌濤指出，從林麗蟬的原話逐字稿可看出，當中根本沒有提到「會讓台灣艱難」的字句及意向，然而，民進黨團平日最愛談「認知作戰」，卻故意將錯就錯大打假新聞模糊仗、加強渲染不實資訊誤導民眾視聽，作為相當惡劣，更破壞台灣民主，應當受到社會強烈譴責。
凌濤提醒，如今媒體已經做出更正，請民進黨立法院黨團及四位委員也應該拿「最低標準」要求自己，公開更正並為自己昨日的不實言論造成社會誤解公開道歉，以正社會視聽，否則只是自證民進黨問政不理性、運用不實資訊製造虛假大內宣的形象，坐實「雙標黨」的封號而已。