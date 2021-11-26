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經典封面人物阿富汗少女求助　義大利同意庇護

▲國家地理雜誌昔日封面人物「阿富汗少女」古拉（Sharbat Gula）已獲得義大利庇護。（圖／美聯社／達志影像）
▲國家地理雜誌昔日封面人物「阿富汗少女」古拉（Sharbat Gula）已獲得義大利庇護。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-26 14:44:06

（中央社羅馬25日綜合外電報導）義大利總理辦公室今天表示，國家地理雜誌昔日封面人物「阿富汗少女」古拉（Sharbat Gula）已獲得義大利庇護。

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擁有綠色眼睛的古拉在1985年登上國家地理雜誌（National Georaphic Magazine）封面，成為戰火蹂躪下的難民象徵。

路透社報導，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）辦公室發表聲明說，塔利班（Taliban）今年8月接管阿富汗後，古拉請求離開阿富汗，於是義大利政府介入協助。

聲明說，古拉的到來，是義大利撤離與納入阿富汗公民更廣泛計畫的一部分。聲明並說，年近50歲的古拉已抵達羅馬。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國攝影師麥柯里（Steve McCurry）1984年在巴基斯坦和阿富汗邊界一處難民營拍下古拉的照片。當時12歲的古拉是普什圖族孤兒，頭巾下的碧綠眸子道盡難民的哀傷，這張照片在隔年躍上國家地理雜誌封面。

不過當時麥柯里根本不知道她是誰，直到2002年他重返當地，在聯邦調查局（FBI）等各界專家的協助下，才確認了古拉的身分。

2016年，巴基斯坦指控她偽造巴國身分證，下令將她驅逐出境。時任阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）歡迎她回國，並承諾給她一間新公寓，好讓她在家鄉「有尊嚴、安全地活下來」。

如今塔利班重返政權，外界擔憂阿富汗女性權益受到打壓。CNN向義大利政府詢問古拉的家人是否也同樣取得難民身分，但尚未得到答覆。

麥柯里2016年告訴CNN「阿富汗少女」照片背後的故事。

他說：「她有一種令人難以置信的神情，她的凝視具有穿透力。我們周圍有一大群人，現場塵土飛揚，而在數位相機出現前，你永遠不知道底片會拍到怎樣的照片。」

麥柯里表示，他在沖洗照片時就知道這張照片很特別。他說：「我把照片拿給國家地理雜誌的編輯看，他隨即跳起來大喊『這就是我們下一期封面』。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1101126

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