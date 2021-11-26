COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麻油雞加高麗菜算外行！媽丟「1物」塞整鍋：白飯3碗起跳

▲麻油雞湯在寒冬時成為不少人喜愛的湯品之一，暖心又補身體。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲麻油雞湯在寒冬時成為不少人喜愛的湯品之一，暖心又補身體。（圖／翻攝自《家常菜》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 14:02:20

時序已經進入冬天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞應該加什麼配料，才能讓整鍋雞湯喝起來好喝又不單調嗎？近日，就有網友討論「麻油雞配料」，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「想問一下，有誰也會在麻油雞裡面加入高麗菜以及米血的？」只見貼出的照片，一整鍋剛煮好的麻油雞香噴噴剛起爐，裡頭除了有調味用的薑片外，還有一般麻油雞常見的高麗菜以及米血等配料，讓人忍不住食指大動。

▲
▲網友大推麻油雞要加入高麗菜以及米血，但卻有內行人透露，應該加入「荷包蛋」以及「玉米」會更好吃。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「高麗菜真的必加！可以把全酒的苦味變為鮮甜」、「我也都加高麗菜，真的很好吃」、「豬血糕跟高麗菜真的是靈魂」、「我還會加豆皮」、「必加食材有豬血糕、高麗菜、貢丸、豆皮」、「加高麗菜真的好吃，還有米血、美白菇」。

不過，也有內行人提到「加高麗菜已經算外行了吧！內行都加荷包蛋跟玉米」、「加過半熟荷包蛋才知道有多神，白飯吃三碗都不夠」、「必加的還有荷包蛋啦！」、「荷包蛋就是一定要加，湯汁吸飽配白飯」、「玉米筍跟荷包蛋才是麻油雞的主角」、「再加兩顆荷包蛋吸入湯汁更好吃喔！」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
65.14%34.86%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
60.72%39.28%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
65.3%34.7%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
60.41%39.59%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀