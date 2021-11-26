麻油雞加高麗菜算外行！媽丟「1物」塞整鍋：白飯3碗起跳
時序已經進入冬天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞應該加什麼配料，才能讓整鍋雞湯喝起來好喝又不單調嗎？近日，就有網友討論「麻油雞配料」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 14:02:20
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「想問一下，有誰也會在麻油雞裡面加入高麗菜以及米血的？」只見貼出的照片，一整鍋剛煮好的麻油雞香噴噴剛起爐，裡頭除了有調味用的薑片外，還有一般麻油雞常見的高麗菜以及米血等配料，讓人忍不住食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「高麗菜真的必加！可以把全酒的苦味變為鮮甜」、「我也都加高麗菜，真的很好吃」、「豬血糕跟高麗菜真的是靈魂」、「我還會加豆皮」、「必加食材有豬血糕、高麗菜、貢丸、豆皮」、「加高麗菜真的好吃，還有米血、美白菇」。
不過，也有內行人提到「加高麗菜已經算外行了吧！內行都加荷包蛋跟玉米」、「加過半熟荷包蛋才知道有多神，白飯吃三碗都不夠」、「必加的還有荷包蛋啦！」、「荷包蛋就是一定要加，湯汁吸飽配白飯」、「玉米筍跟荷包蛋才是麻油雞的主角」、「再加兩顆荷包蛋吸入湯汁更好吃喔！」（編輯：張嘉哲）