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第16期疫苗規劃時程出爐！仍可混打　11月29日開始預約

▲第16期疫苗預約時程。（圖／指揮中心提供）
▲第16期疫苗預約時程。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 14:25:47｜2021-11-26 14:40:36

中央流行疫情指揮中心今（26）日在防疫記者會上表示，第16期疫苗預約規劃時程已經出爐，提供AZ、BNT、莫德納第二劑接種，符合資格的民眾可於11月29日早上10點開始去平台預約。

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▲指揮中心說明第16期疫苗預約時程規劃。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明第16期疫苗預約時程規劃。（圖／指揮中心提供）
第16期規劃提供「BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上」對象第二劑接種，相關對象及期程說明如下： 

一、符合資格對象為11月25日中午12時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件：
BNT第二劑：11月4日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
莫德納第二劑：11月4日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
AZ第二劑：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。
已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：10月7日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/2(含)前出生]。

二、預約分流時程：

BNT 疫苗：11月29日上午10時至11月30日中午12時。

AZ、莫德納疫苗：11月29日下午2時至11月30日中午12時。

三、施打時程：12月2日至12月8日。

指揮中心說明，前述對象將於11月28日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約；如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心另說明，為方便民眾接種COVID-19疫苗，除預約平臺外，指揮中心已開放地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務，民眾無論是否完成意願登記(含混打)，均可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約後接種。因此，考量國人第一劑疫苗涵蓋率已達七成以上，為加速提升第二劑疫苗完成率，第16期預約平臺僅提供第二劑疫苗預約，若民眾有第一劑疫苗接種需求，請利用前述管道預約接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心指出，平臺意願登記已於11月25日中午12時暫時關閉進行結算，將於11月26日下午4時起，重新開放意願及混打登記或修改。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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