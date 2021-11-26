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因應新變異病毒！6國升為高風險　入境者須集中檢疫14天

▲指揮中心宣布，11月29日起將6國提升為重點高風險國家，入境需入住集中檢疫所14天。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布，11月29日起將6國提升為重點高風險國家，入境需入住集中檢疫所14天。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 15:02:05

對於學名「B.1.1.529」的新冠病毒新變異株在全球肆虐，指揮中心今（26）日在防疫記者會上表示，於11月29日起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，民眾抵台前14天若曾到過以上國家，包含轉機，一律公費入住集中檢疫所14天。

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▲新冠病毒「B.1.1.529」變異株在南非等地快速流行。（圖／指揮中心）
▲新冠病毒「B.1.1.529」變異株在南非等地快速流行。（圖／指揮中心）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，在記者會上公布過去一周境外移入病例的病毒定序結果，並指出「B.1.1.529」在南非等地快速流行，已經取代Delta成為當地主流的病毒。

▲台灣近一周境外移入病例的病毒定序結果。（圖／指揮中心）
▲台灣近一周境外移入病例的病毒定序結果。（圖／指揮中心）
羅一鈞表示，「B.1.1.529」變異病毒株的病毒特徵，目前已知與病毒進入細胞有關，可能會增加傳播力。而世界衛生組織（WHO）今晚會針對「B.1.1.529」變異病毒株開會，屆時關於病毒傳播力增加幅度的大小、對疫苗防護力的影響、是否會增加重症比例等等，可能才會有比較進一步的分析，指揮中心會持續密切觀察。

▲新冠病毒「B.1.1.529」變異株的特徵。（圖／指揮中心）
▲新冠病毒「B.1.1.529」變異株的特徵。（圖／指揮中心）
現階段仍是以阻絕境外為主要措施，因此將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，對於來自高風險國家的民眾祭出較嚴格的管制措施，不適用7天加7天等春節入境方案，而是一律公費入住集中檢疫所14天。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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