因應新變異病毒！6國升為高風險 入境者須集中檢疫14天
對於學名「B.1.1.529」的新冠病毒新變異株在全球肆虐，指揮中心今（26）日在防疫記者會上表示，於11月29日起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，民眾抵台前14天若曾到過以上國家，包含轉機，一律公費入住集中檢疫所14天。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 15:02:05
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，在記者會上公布過去一周境外移入病例的病毒定序結果，並指出「B.1.1.529」在南非等地快速流行，已經取代Delta成為當地主流的病毒。
羅一鈞表示，「B.1.1.529」變異病毒株的病毒特徵，目前已知與病毒進入細胞有關，可能會增加傳播力。而世界衛生組織（WHO）今晚會針對「B.1.1.529」變異病毒株開會，屆時關於病毒傳播力增加幅度的大小、對疫苗防護力的影響、是否會增加重症比例等等，可能才會有比較進一步的分析，指揮中心會持續密切觀察。
現階段仍是以阻絕境外為主要措施，因此將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，對於來自高風險國家的民眾祭出較嚴格的管制措施，不適用7天加7天等春節入境方案，而是一律公費入住集中檢疫所14天。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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