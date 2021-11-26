美利達經典百K在明年4月9日舉行 今天下午5點準時開報
備受期待，即將邁入第12年的『2022美利達.彰化經典百K』長距離單車自我挑戰活動將於明年(2022)4月9日(六)舉行，活動會場將設在彰化田中的高鐵站區(同今年)，騎乘路線跨越彰化、南投兩縣十幾個鄉鎮地區，總長約107公里，車友必須在5.5小時以內完騎，具有相當的挑戰性，適合有經驗、體力充足的車友參加。
記者黃建霖/台北報導
2021-11-26 16:36:15
多年來，本活動不變的是車友所熱愛的八卦山脈139縣道等經典路線，而且活動日主辦單位在沿途均投入大量人力，以確保高規格的交維等活動品質，因而有所謂「全程交管」的美譽在車友中流傳，使得這場美利達.彰化經典百K盛會成為台灣口碑最好，報名秒殺等級的百K單車活動。
明年本活動除了美利達自行車、瑪吉斯輪胎、兆豐銀行、維樂坐墊、泰山企業，等知名企業贊助，其中彰化在地企業泰山，共襄盛舉，共同挺自行車賽不落人後，而今年還特別榮獲交通部觀光局參山國家風景區管理處的支持。參山國家風景區管理處預計將整合地方觀光資源，並提供報名參加者百元消費券等好康，並鼓勵外地車友『早點到 晚點走』，規劃一趟順便旅遊的兩天一夜行程。此外，本活動推廣大使「粉紅小鋼砲」黃亭茵，還有其他多位知名的單車網紅名人，將在活動當天親自領騎，要和大家一起體驗別具特色的八卦山脈單車之旅。