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5大平價耳機排行出爐 　聖誕禮必備免千元真無線藍牙

▲預算有限之下，千元有找的真無線藍牙耳機成為派對熱門交換禮物。（圖／JLab提供）
▲預算有限之下，千元有找的真無線藍牙耳機成為派對熱門交換禮物。（圖／JLab提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-28 10:30:00｜2021-11-28 11:40:28

藍牙耳機品牌近來開始搶推平價系列產品，降低入手門檻搶客，過去只有中高階耳機才有的降噪功能也紛紛下放，即使預算有限的消費者，也能在千元內挑到喜愛的命定耳機，成為歲末年終送禮大熱門。博客來盤點近3個月來，2000元以內的耳機銷售趨勢，熱賣冠軍是Beats首次推出降破2000元的藍牙耳機，以高CP值著稱的JLab GO AIR真無線藍牙耳機位居第2名。

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博客來近一步分析發現，民眾採買藍牙無線耳機仍首重品牌，其次才是價格，外觀質感及音質也是選購重點。過去貴森森的Beats首次推出不到2000元的商品，立刻無懸念攻下整體耳機類銷售冠軍。

▲Beats Flex入耳式無線藍牙耳機是Beats首支降破2千元產品，奪下博客來近3個月耳機類銷售冠軍。（圖／博客來提供）
▲Beats Flex入耳式無線藍牙耳機是Beats首支降破2千元產品，奪下博客來近3個月耳機類銷售冠軍。（圖／博客來提供）

第2名是主打CP值的JLab GO AIR真無線藍牙耳機，JLab近期也新推出輕量款Go Air POP真無線藍牙耳機，單耳耳機重量3.7克，充電盒有內建USB充電線的小巧思，具備IPX4防水、3組EQ音場簡易切換功能，品牌宣稱續航力可達32小時。鎖定年末送禮需求，新品一口氣推出5款馬卡龍色系，定價壓在千元有找，銷售熱度後勢可期。

▲JLab GO AIR 真無線藍牙耳機特價落在千元出頭，登上銷售第2名，近期新推出輕量款Go Air POP，899元平價策略直攻送禮商機。
▲JLab GO AIR 真無線藍牙耳機特價落在千元出頭，登上銷售第2名。JLab近期新推出輕量款Go Air POP，899元平價策略直攻送禮商機。

第3名Nokia降噪真無線耳機E3101雖然是二線品牌，但也因為親民價格，成為近期人氣商品；因應疫情期間在家遠距上班上課的使用需求，舒伯樂耳罩式耳機HD681B以平價、舒適感打出口碑，位居近期銷量第4名；羅技H390 USB耳機麥克風同樣切中居家上班上課需求，帶動銷量上揚，擠上銷售排行第5名。

▲第3名Nokia環境降噪真無線耳機E3101定價1488元，親民價格帶動銷售。（圖／博客來提供）
▲第3名Nokia環境降噪真無線耳機E3101定價1488元，親民價格帶動銷售。（圖／博客來提供）

受惠於聽經濟蓬勃發展，耳機買氣持續成長，博客來觀察發現，今年耳麥類耳機的成長爆發力最強，5月疫情升溫開始帶動銷售動能，隨著年底交換禮物熱潮到來，接下來則看好體積小、美型可愛的平價質感耳機。

▲第4名舒伯樂耳罩式耳機HD681B特價650元，因應疫情遠距上班上課需求，促動銷售成長。（圖／博客來提供）
▲第4名舒伯樂耳罩式耳機HD681B特價650元，因應疫情遠距上班上課需求，促動銷售成長。（圖／博客來提供）
▲第5名羅技H390 USB耳機麥克風同樣受惠於遠距上班上課需求，定價1190元。（圖／博客來提供）
▲第5名羅技H390 USB耳機麥克風同樣受惠於遠距上班上課需求，定價1190元。（圖／博客來提供）

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