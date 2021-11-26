這5因素支撐　彰銀估明年房市量增價揚

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彰銀指出，國內因受惠於下半年疫情趨緩，警戒降至二級後民間活動增加，且出口屢創佳績，手續費淨收益較去年同期微幅成長，總放款量在持續開拓中小企業客群，還有積極推動優質房貸業務等因素下，較去年同期成長5.79%，其中中小企業放款及個金成長約7.86%及14.08%，而存款量無論是台外幣均有兩位數成長，營運動能持續增強，有助提升未來獲利。
對於第4季展望，彰銀認為在各國對半導體需求及國際原物料行情持續走高，且國內半導體業者積極擴大資本支出及政府推動振興五倍券帶來龐大消費商機下，預計出口、投資及消費都會有不錯的表現，彰銀也將把握機會衝刺各項業務，包括持續擴增核心業務基盤、增強財富管理動能、靈活資產配置策略、優化數位金融服務外，同時支持綠色產業發展，陸續推出綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、風力發電業貸款及低碳永續家園專案貸款等綠色貸款，辦理企業授信更納入「赤道原則」精神，以ESG作為審核貸款觀察指標，驅動正向循環的永續金融生態圈。
展望明年，彰銀表示國內經濟將在政策刺激帶動下逐步回溫，加上原本暢旺的外銷市場，對於2022年的營運狀況保持審慎樂觀。至於財務操作部分，彰銀表示台股投資仍看股息收益，雖然企業獲利基本面仍好，但由於台股接近高點，加上全球供應鍵、通膨及升息及美債殖利率彈升等不確定因素之下，台股呈現高檔震盪，因此第3季彰銀也有降低部位，目前維持現有部位總量，但會視產業趨勢及營運發展，尤其殖利率穩健公司會優先布局，在市場波動大時，個股股價若有回落修正到相對低點，就會積極進場布局加碼買進，同時科技及ESG個股也是觀察標的。
在房市部分，彰銀指出。由於房貸以自住房貸為主力，央行打炒房政策對房貸業務影響不大，授信仍照5P原則進行，但在本土疫情受到控制，加上經濟在出口帶動下持續熱絡，市場資金充裕及利率維持低檔及營建成本高之下，預期明年房市仍將呈現「量增價揚」，唯要注意日益高漲的房價可能引起主管機關注意，彰銀房貸業務也會配合政府政策並顧及民眾需求，並密切注意房市發展，機動調整房貸政策。