T1／聯盟元年開幕大戲即將上演　五組對決絕無冷場

經歷將近7個月緊鑼密鼓的籌備，台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季終於將在本週六(27日)下午5點30分揭開序幕，開幕大戰將由台灣籃壇老牌勁旅台啤英熊在台北市立大學天母校區體育館主場迎戰南台灣新興強權高雄全家海神，兩隊陣中高手如雲，五組對決保證精彩，絕無冷場。





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名控頂尖對決 高雄全家海神布銳克曼VS台啤英熊蔣淯安





頂著2020年SBL雙料MVP光環，蔣淯安今年帶領台啤英熊強勢轉戰台灣運彩xT1聯盟，身為台灣籃壇中生代的頂級控衛，蔣淯安即將在開幕戰接受高雄全家海神亞洲外援布銳克曼(Jason Brickman)的強力挑戰。





菲裔美籍控衛「傳球巫師」布銳克曼來頭不小，曾是兩屆NCAA助攻王，帶隊能力一流，ABL 2015-16球季以場均13.2分、10助攻的平均雙10數據，帶領馬來西亞猛龍奪冠。





布銳克曼屬傳球優先的傳統型控衛，但也有一手優異的3分外線，台啤一哥蔣淯安則是攻擊型控衛，雖然個頭比布銳克曼矮了9公分，但身手刁鑽，兩人對戰勢必超有看頭。





飆分射手對決 高雄全家海神于煥亞VS台啤英熊黃聰翰





高雄全家海神于煥亞與台啤英熊黃聰翰同為中華男籃射手接班人，兩人的飆分對決一路從SBL較量到台灣運彩xT1聯盟，現在兩人在全新舞台的首次交手即將在開幕戰上演。





談到即將對戰台啤英熊，于煥亞豪氣地說：「一切都在軌道上，期待對上台啤。」于煥亞上季在SBL平均攻得9.6分、2.3籃板、3.2助攻，表現稱職，也曾在去年奪下年度第1隊殊榮。





上季曾一度迷失手感的台啤英熊當家射手黃聰翰，如今早已重拾投籃信心，面對職籃挑戰，黃聰翰自信滿滿，日前高雄海港熱身賽小試身手，3分球5投3中，輕鬆攻得12分、1籃板、2助攻，讓人見識到台灣籃壇當紅射手的神射功力。





鐵血硬漢對決 高雄全家海神胡瓏貿VS台啤英熊周伯勳





一位長年旅外的球星，一位是土生土長的Local King，胡瓏貿和周伯勳的背景或許大不同，但兩人上了場的態度卻如出一轍，那就是打死不退的硬漢精神，無懼和高大老外肉搏對抗，防守拼勁十足。





前天公布的總管大調查，胡瓏貿就高票當選聯盟最強硬漢，身為聯盟的指標球星，胡瓏貿誓言要將壓力化為動力，用成績說明一切，只是面對這場聯盟元年開幕大戰，胡瓏貿就將迎接一場硬仗，準備和周伯勳硬碰硬，兩人互不相讓的對抗，肯定火花四射。





至於周伯勳也早已蓄勢待發，對於籃板的執著、防守的狠勁，都在台灣籃壇享有盛名，還曾在2016年成為SBL史上第3位單場演出24分、21籃板雙20的本土球員，堪稱是台灣藍領長人的代表。





最強矛盾對決 高雄全家海神余純安VS台啤英熊李啓瑋





高雄子弟余純安今年重返家鄉，加入高雄全家海神，立即受到球隊重用，定位為優質3D球員，HBL名校松山高中出身，余純安的防守功力早已深獲肯定，早在聯盟開賽記者會，球團就為他制訂出「十全先生」秘密任務，希望他能在數據表各欄位都刷出數據，前天的總管大調查，他也獲球團高層認證是聯盟最強防守球員。





現在聯盟頂尖的防守悍將將在開幕大戰和台啤英熊砍將李啓瑋捉對廝殺，一場最強矛盾對決即將登場，李啓瑋去年在SBL桃園璞園建築打出生涯年，一舉贏得年度第六人和年度進步獎，本季轉戰台啤再度扮演救火隊，成為史上首位年度第六人二連霸球員，凸顯他無須熱機就能開啟飆分模式的本事。





歐洲巨塔對決 高雄全家海神庫薩斯VS台啤英熊籃波





台灣首度有兩座歐洲巨塔中鋒對決，高雄全家海神庫薩斯(Mindaugas Kupsas)來自立陶宛，身高217公分，過去曾是立陶宛世大運國手，近兩季在立陶宛聯賽都有亮眼表現；台啤英熊的波蘭中鋒籃波(Maciej Lampe)，則是過去NBA著名2003梯的長人，已經有20年職業生涯。





兩人都曾有著驚人資歷，庫薩斯來自立陶宛名宿沙波尼斯創立的沙波尼斯籃球學校，籃波則是出身自西班牙皇家馬德里，兩人同樣都有210公分以上身高，兼具經驗與內線作戰能力，在台灣過去一向喜歡美、加大中鋒的風氣中，相信兩人帶來不同於以往的歐陸內線球風，除了賣高，兩人全方位的歐風身手肯定會是整個球季關注焦點。



