新冠變異株正式定名「Omicron」 急診醫提醒：山雨欲來
世界衛生組織（WHO）最新將「B.1.1.529」的新冠病毒新變異株，正式定名為「Omicron」，並列為高關注變異株。各國對此紛紛祭出邊境管制措施，對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，Alpha變異株或Delta變異株出現時，都沒有那麼不安，不像現在「有種山雨欲來的顫慄感」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 07:17:56
謝宗學在臉書粉專「Dr.E 小兒急診室日誌」發文表示，目前實際增加傳播率的數字尚未研究出來，但幾乎已經可以確定Omicron相比Delta變異株，傳播力又大幅增加。
謝宗學直言，「Alpha變異株或Delta變異株出現時，我沒有這麼不安，這次Nu變異株突變位點之多，讓我有種山雨欲來的顫慄感。」
謝宗學擔憂，各國好不容易逐漸恢復經濟活動，可能不會立即採取嚴格的邊境管控和封城手段，「但就是這樣的遲疑，新疫情很有可能再次襲捲全球」。謝宗學最後強調，變異株襲捲全球台灣很難置身事外，但「勤洗手、戴口罩是不變的原則，只要能持續堅持，即使未來出現再多變異株，我們依然可以安然度過。」
為了因應Omicron變異株，指揮中心已宣布於11月29日起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，民眾抵台前14天若曾到過以上國家，包含轉機，一律公費入住集中檢疫所14天。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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