洪秀柱收到蔡依林送的蛋糕！大讚「不同凡響」：為她喝彩
前國民黨主席洪秀柱昨（26）晚在臉書發文，透露自己收到來自蔡依林的蛋糕，大讚蔡依林是「亞洲流行天后」，更對蛋糕味道讚不絕口，直呼「口味絕佳，不同凡響」，柱柱姊與呸姊的特殊跨界緣分，讓洪秀柱的發文獲得3萬多位網友按讚，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 08:00:02
洪秀柱表示，「收到一份特別的禮物——蔡依林送來的蛋糕！這位受到世界多項大獎肯定的亞洲流行天后，自己開了一家聞名遐邇的『翻糖蛋糕店』，今天終於有幸品嘗到這飽滿、紮實而甜蜜的滋味！」
洪秀柱接著大讚蔡依林，「在藝術上的成就，已經在華語流行音樂界樹立了難以超越的標竿，『蔡依林』這個名字，可以說是陪伴了一個世代的年輕人，走過整整二十年燦爛的青春。」更透露自己一直很欣賞蔡依林，「她如今收穫到的所有的光彩和掌聲，都是用無數的血汗淚水累積而來，令人尊敬、也令人激賞！現在，她憑著一貫鍥而不捨的精神，開啟了糕點事業，今天一嘗之下，果然風味絕佳，不同凡響！」
洪秀柱最後開心高呼，「為蔡依林喝采！為這美味的蛋糕喝采！為天底下每一分勤奮努力、永不放棄的精神與毅力喝采！」不過很多網友誤會昨天是洪秀柱生日，洪秀柱也特別留言解釋，「不是我過生日啦～單純跟大家分享天后的美味蛋糕！」（編輯：倪浩軒）