JKF女郎持毒被逮遭酸 火大反嗆網友：不會把你們看眼裡
JKF女郎賈曈曈24日凌晨獨自在板橋某超商附近徘徊，行跡詭異遭警方盤查，當場被查獲身上持有3包毒咖啡包，她對持毒坦承不諱，訊後依毒品罪嫌送辦，目前已經交保。賈曈曈涉毒引來不少網友批評，對此，她在IG發文回嗆，要酸民「管好你自己的嘴巴就好了」，更稱自己「完全不會把你們看眼裡」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 09:35:16
賈曈曈昨（26）日在IG貼上一張全黑圖片，發文抒發心情。賈曈曈警告，「那些酸民的留言請小心一點如果有觸犯到法律的話依然會選擇提告」。接著提到自己犯下的錯一定會改，非常對不起身邊的家人朋友，承諾會遠離「這個不好的東西」。
隨後賈曈曈話鋒一轉，強調自己對於「酸民沒有一點點的需要抱歉」，直言「我自己知錯能改請你們管好你自己的嘴巴就好了」。最後更喊話「完全不會把你們看得眼裡，希望你們也可以省得一點時間不用再來關注我了」。
對於賈曈曈涉毒，警方表示，全案依毒品危害防制的條例，解送新北地方檢察署偵辦中。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995