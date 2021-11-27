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JKF女郎持毒被逮遭酸　火大反嗆網友：不會把你們看眼裡

▲賈曈曈涉毒遭逮引起關注，她在IG發文怒槓酸民，直言自己「不會把你們看眼裡」。（圖／翻攝自賈曈曈IG）
▲賈曈曈涉毒遭逮引起關注，她在IG發文怒槓酸民，直言自己「不會把你們看眼裡」。（圖／翻攝自賈曈曈IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 09:35:16

JKF女郎賈曈曈24日凌晨獨自在板橋某超商附近徘徊，行跡詭異遭警方盤查，當場被查獲身上持有3包毒咖啡包，她對持毒坦承不諱，訊後依毒品罪嫌送辦，目前已經交保。賈曈曈涉毒引來不少網友批評，對此，她在IG發文回嗆，要酸民「管好你自己的嘴巴就好了」，更稱自己「完全不會把你們看眼裡」。

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▲賈曈曈持毒被抓，自毀前程。（圖／賈曈曈IG）
▲賈曈曈持毒被抓，自毀前程。（圖／賈曈曈IG）
賈曈曈昨（26）日在IG貼上一張全黑圖片，發文抒發心情。賈曈曈警告，「那些酸民的留言請小心一點如果有觸犯到法律的話依然會選擇提告」。接著提到自己犯下的錯一定會改，非常對不起身邊的家人朋友，承諾會遠離「這個不好的東西」。

隨後賈曈曈話鋒一轉，強調自己對於「酸民沒有一點點的需要抱歉」，直言「我自己知錯能改請你們管好你自己的嘴巴就好了」。最後更喊話「完全不會把你們看得眼裡，希望你們也可以省得一點時間不用再來關注我了」。

▲賈曈曈涉毒遭逮引起關注，她在IG發文怒槓酸民，直言自己「不會把你們看眼裡」。（圖／翻攝自賈曈曈IG）
▲賈曈曈涉毒遭逮引起關注，她在IG發文怒槓酸民，直言自己「不會把你們看眼裡」。（圖／翻攝自賈曈曈IG）
對於賈曈曈涉毒，警方表示，全案依毒品危害防制的條例，解送新北地方檢察署偵辦中。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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