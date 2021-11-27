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台股剉咧等！道瓊重挫逾9千點　建議投資人保守觀望

▲法人指出，由於對新的病毒尚不知其擴散性及嚴重性，預期台股盤跌，測試半年線及季線17200點處是否有所支撐，且市場氛圍轉趨保守，建議暫時觀望。（圖／NOWnews資料照）
▲法人指出，由於對新的病毒尚不知其擴散性及嚴重性，預期台股盤跌，測試半年線及季線17200點處是否有所支撐，且市場氛圍轉趨保守，建議暫時觀望。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2021-11-27 09:36:13｜2021-11-27 09:37:43

新冠新變種病毒株omicron山雨欲來，各國陸續實施邊境管制，恐慌指數飆漲逾50%，而美股道瓊昨（26）日盤中一度暴跌逾1000點，終場收黑逾900 點，創下今年以來最慘單日表現。法人指出，由於對新的病毒尚不知其擴散性及嚴重性，預期台股盤跌，測試半年線及季線17200點處是否有所支撐，且市場氛圍轉趨保守，建議暫時觀望。

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新冠新變種病毒株omicron來襲，美股道瓊指數26日下跌905.04點，或2.53%，收34,899.34點；那斯達克指數下跌353.57點，或2.23%，收15,491.66點；標普500指數下跌106.84點，或2.27%，收4,594.62點；費城半導體指數下跌112.9點，或2.92%，收3,757.1點。

美股重挫，台股週一開盤恐現震盪！永豐投顧指出，上週四、五台股迎來雙利空，包括美國商務部將8家陸企列入實體清單，產品項目涵蓋IC設計、系統設備及量測產品代理，IC設計類股因疑似有中國客戶而引發全面亂流急殺。另外，英國發現最新變種病毒，後世界衛生組織命名omicron，此病毒可能降低疫苗抵抗力，消息傳來，亞股全倒。

永豐投顧指出，加權指數連五天收黑K棒，由於對新的病毒尚不知其擴散性及嚴重性，預期台股盤跌，測試半年線及季線17200點處是否有所支撐。尤其omicron來襲，英國早前禁止南非及其5個鄰國航班進入英國禁令，影響所及，華航、長榮航 雙雙重挫，後來美國、俄羅斯、加拿大、愛爾蘭、土耳其、挪威、歐盟成員國都陸續祭出旅行禁令，對航空股恢復正常營運增添變數。

永豐投顧表示，市場遭到利空襲擊，市場氛圍轉趨保守，建議暫時觀望，保留現金彈性，但長線趨勢正在發酵的族群如伺服器、高速傳輸及ABF族群，則可以逢低小量承接，預期美債上限議題若發酵，才會引發更大的股市修正，屆時才是最佳買點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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