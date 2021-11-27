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快訊／本土再度零確診！增12例境外、無死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心說明最新國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 14:02:01｜2021-11-27 14:03:13

中央流行疫情指揮中心宣布，今（27）日國內新增0本土個案，12例境外移入，8男4女，確診個案中，0例個案死亡。

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指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為8例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自衣索比亞(3例，案16678-16680)、印尼(4例、案16681-16684)、越南(2例，案16685-16686)、印度(案16687)、美國(案16688)及韓國(案16689)入境，入境日介於今(2021)年11月12日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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