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美國黑色星期五買氣回溫　供應鏈吃緊下優惠變少

▲雖然是採購旺季的黑色星期五，但不少美國民眾卻發現，許多零售業者在供應鏈吃緊下，提供的折扣變少。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然是採購旺季的黑色星期五，但不少美國民眾卻發現，許多零售業者在供應鏈吃緊下，提供的折扣變少。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-27 16:06:46

（中央社芝加哥26日綜合外電報導）想搶便宜的美國民眾在今天「黑色星期五」（Black Friday）冒寒出門購買耶誕禮物，卻發現許多零售業者在供應鏈吃緊下，提供的折扣變少。

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美國的「黑色星期五」指的是每年感恩節隔天的採購日，象徵年終耶誕購物季開跑。

路透社報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情疑慮，加上特價促銷較少，使得今年黑色星期五的購物人潮減少。

世界衛生組織（WHO）今天將COVID-19新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variant of concern）並命名為Omicron，引發全球不安和美股大跌。

法新社提到，根據奧多比分析公司（Adobe Analytics）數據，早在零售業者今晨開門營業前，美國網購族自本月初以來就已花費760億美元，比去年同期增逾20%。

美國投資銀行業者科溫公司（Cowen）分析師在備忘錄中說，黑色星期五商店內的清倉商品是至少5年來最少。許多消費者選擇自行取貨而非進入實體店消費。

萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse平台可供企業幾乎即時地觀察消費者的支出模式，根據平台上的資料，截至美東時間下午3時（台灣時間27日上午4時），黑色星期五零售業績較去年成長29.8%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，電子商務業績比去年成長10.6%；實體店業績成長42.9%。

科溫公司表示，沃爾瑪（Walmart）和達吉特（Target）表現優於其他零售商，部分原因是他們提供線上購買、到店取貨的服務。達吉特新增超過1萬8000個「停車取貨」停車位。

由於庫存緊繃，加上原料、運費及勞動成本增加，預料沃爾瑪、達吉特、百思買（Best Buy）等數家零售業者的第4季利潤率都將下滑。

弗雷斯特研究公司（Forrester Research）分析師柯達立（Sucharita Kodali）說：「儘管從業績觀點看，耶誕季應該沒問題，因為零售商給的折扣較少，但由於通貨膨脹，利潤率不一定會更高。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1101127

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