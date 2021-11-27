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Omicron來襲！英曝疫苗效力降比　鍾南山：防疫挑戰更多

▲新冠變異毒株「Omicron」令各國聞之色變，紛紛對非洲國家拉下入境大門。圖為南非約翰尼斯堡國際機場排隊搶著要離境的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠變異毒株「Omicron」令各國聞之色變，紛紛對非洲國家拉下入境大門。圖為南非約翰尼斯堡國際機場排隊搶著要離境的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-27 14:32:51｜2021-11-27 14:34:06

最早於非洲南部現蹤的新冠變異毒株「Omicron」，至今已在波札那、南非、以色列、香港和比利時傳出病例，累積病例數逼近破百，讓各國聞之色變。有外媒報導指，由於Omicron突變數量之多，現有新冠疫苗的效力恐怕會降低40%。

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根據英國《每日郵報》26日報導，Omicrion的威脅性有超越Delta變種的趨勢。英國衛生部長賈維德(Sajid Javid))引述英國高級科學顧問的警告，Omicron不排除會成為迄今為止最強的變種，可能將使現有疫苗的效果降低至少40%，已禁止至少6個非洲國家的赴英航班。

英國科學家並警告，由於Omicron的突變數量是Delta病毒的2倍，現有疫苗不一定能夠應付，一旦病毒擴散，將成為有史以來最具傳染力與疫苗抗性的變種病毒。

專家也指出，Omicron同時攜帶P681H與N679K突變，另外加上H655Y突變使病毒更容易進入人體，以及N501Y突變加遽傳染力等等。除了南非科學家對Omicron變種的跳躍式的進化速度感到擔憂，紐約大學朗格醫學中心的醫學教授希格爾(Marc Siegel)也表示：「我並不是一直都很關心變種病毒，但這個B.1.1.529(Omicron)確實讓我擔心。」

希格爾並聲稱，在南非約翰尼斯堡附近的省份，近日確診病例數大幅增加，雖然未證實是否大都感染了Omicron，但當地研究人員認為可能性相當高，Omicron有很多令人擔憂的原因。 

對於新變異株的出現，中國防疫權威、中國工程院院士鍾南山，27日出席「關注室內環境·構建全民防疫人類命運共同體」高峰論壇時表示，中國目前疫苗接種人群已佔總人口的76.8%，為達到今年年底超過80%的目標、實現群體免疫奠定了非常好的基礎。

然而，對於近期現蹤的Omicron變種，鍾南山表示，現階段世界對該變種病毒還沒有太多了解，但由於其攜帶大量突變，也對防疫工作形成更多挑戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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