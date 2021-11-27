Omicron來襲！英曝疫苗效力降比　鍾南山：防疫挑戰更多

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英國科學家並警告，由於Omicron的突變數量是Delta病毒的2倍，現有疫苗不一定能夠應付，一旦病毒擴散，將成為有史以來最具傳染力與疫苗抗性的變種病毒。
專家也指出，Omicron同時攜帶P681H與N679K突變，另外加上H655Y突變使病毒更容易進入人體，以及N501Y突變加遽傳染力等等。除了南非科學家對Omicron變種的跳躍式的進化速度感到擔憂，紐約大學朗格醫學中心的醫學教授希格爾(Marc Siegel)也表示：「我並不是一直都很關心變種病毒，但這個B.1.1.529(Omicron)確實讓我擔心。」
希格爾並聲稱，在南非約翰尼斯堡附近的省份，近日確診病例數大幅增加，雖然未證實是否大都感染了Omicron，但當地研究人員認為可能性相當高，Omicron有很多令人擔憂的原因。
對於新變異株的出現，中國防疫權威、中國工程院院士鍾南山，27日出席「關注室內環境·構建全民防疫人類命運共同體」高峰論壇時表示，中國目前疫苗接種人群已佔總人口的76.8%，為達到今年年底超過80%的目標、實現群體免疫奠定了非常好的基礎。
然而，對於近期現蹤的Omicron變種，鍾南山表示，現階段世界對該變種病毒還沒有太多了解，但由於其攜帶大量突變，也對防疫工作形成更多挑戰。
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