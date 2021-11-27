防範新變異株Omicron！指揮中心3項說明 曝WHO提出4要求
世界衛生組織（WHO）最新將「B.1.1.529」的新冠病毒新變異株，正式定名為「Omicron」，並列為高關注變異株（Variant of Concern）。而指揮中心今（27）日也提出對「Omicron」的最新3點說明，並透露了世界衛生組織對各國的4項要求。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 14:47:05
指揮中心說明，WHO基於「B.1.1.529」變異株更具傳播的特性，將其列為高關注變異株，並命名為「Omicron」。初步證據顯示，Omicron較其他高關注變異株，更容易出現「重複感染（reinfection）」，且目前在南非已全國省份快速流行。目前WHO與相關專家正針對Omicron的傳染力、感染後疾病的嚴重性、相關治療或防疫措施（如藥物、疫苗等）的效果進行研究。
指揮中心透露了WHO對各國的4項要求，1.增加對變異株的監測。2.上傳分享完整基因定序資料到開放資料庫如GISAID。3.透過IHR機制向WHO通報首例（或群聚）與Omicron有關的事件。4.各國合作交流訊息，以了解Omicron的流行病學、嚴重度、公衛與社會措施對其有效性、診斷方法、免疫反應、中和抗體與相關資訊。
為了因應Omicron變異株，指揮中心已宣布於11月29日起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升為「重點高風險國家」，民眾抵台前14天若曾到過以上國家，包含轉機，一律公費入住集中檢疫所14天。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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