跨年防疫將趨嚴？陳時中：Omicron變異株是否入侵成關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，由於多國出現新型變異株Omicron病例，跨年防疫計畫是否生變，備受矚目。
指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午出席衛福部社家署「第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」前接受媒體聯訪，他表示，全球面對Omicron變異株都嚴陣以對，台灣也不例外，昨天已率先宣布將南非6國列為高風險國家入境旅客，一律到集中檢疫所進行14天檢疫並專案採檢，就是希望及早阻絕病毒入侵。
陳時中指出，由於目前Omicron變異株並未入侵社區，民眾仍然可以正常生活，跨年活動也傾向比去年寬鬆；不過，未來萬一變異株入侵社區，那就是另一回事，各種防疫規定都會趨嚴，跨年防疫規定也不例外，將根據疫情滾動式調整。
有媒體詢問，因應多國相繼出現Omicron變異株，春節檢疫方案是否作出調整，例如針對有個案出現的香港嚴加管制。
陳時中說，香港在邊境管制上算守得相當嚴格，目前出現的2例個案當中，有1例是南非入境旅客，在防疫旅館中確診，另一例則是住在同一間在防疫旅館、同一區域的對門旅客，不排除是在防疫旅館內被傳染。
陳時中也強調，指揮中心並不會貿然停止7+7春節檢疫規定，但可能根據國際間疫情發展情形，針對Omicron疫情發生率、確診率高的入境旅客，加嚴相關管制。（編輯：吳協昌）1101127
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。