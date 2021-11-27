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跨年防疫將趨嚴？陳時中：Omicron變異株是否入侵成關鍵

▲ 指揮中心指揮官陳時中27日表示，Omicron變異株是否入侵社區是各項防疫規定加嚴與否關鍵，將根據疫情滾動式調整。（圖／記者許若茵攝，資料照片）
▲ 指揮中心指揮官陳時中27日表示，Omicron變異株是否入侵社區是各項防疫規定加嚴與否關鍵，將根據疫情滾動式調整。（圖／記者許若茵攝，資料照片）

中央社

2021-11-27 15:00:09

（中央社記者張茗喧台北27日電）新型變異株疫情升溫，外界擔心跨年防疫計畫恐生變。指揮中心指揮官陳時中今天表示，Omicron變異株是否入侵社區是各項防疫規定加嚴與否關鍵，將根據疫情滾動式調整。

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定、疫苗涵蓋率持續攀升，隨著跨年即將到來，中央流行疫情指揮中心評估相關活動防疫規範可望比去年寬鬆。

然而，由於多國出現新型變異株Omicron病例，跨年防疫計畫是否生變，備受矚目。

指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午出席衛福部社家署「第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」前接受媒體聯訪，他表示，全球面對Omicron變異株都嚴陣以對，台灣也不例外，昨天已率先宣布將南非6國列為高風險國家入境旅客，一律到集中檢疫所進行14天檢疫並專案採檢，就是希望及早阻絕病毒入侵。

陳時中指出，由於目前Omicron變異株並未入侵社區，民眾仍然可以正常生活，跨年活動也傾向比去年寬鬆；不過，未來萬一變異株入侵社區，那就是另一回事，各種防疫規定都會趨嚴，跨年防疫規定也不例外，將根據疫情滾動式調整。

有媒體詢問，因應多國相繼出現Omicron變異株，春節檢疫方案是否作出調整，例如針對有個案出現的香港嚴加管制。

陳時中說，香港在邊境管制上算守得相當嚴格，目前出現的2例個案當中，有1例是南非入境旅客，在防疫旅館中確診，另一例則是住在同一間在防疫旅館、同一區域的對門旅客，不排除是在防疫旅館內被傳染。

陳時中也強調，指揮中心並不會貿然停止7+7春節檢疫規定，但可能根據國際間疫情發展情形，針對Omicron疫情發生率、確診率高的入境旅客，加嚴相關管制。（編輯：吳協昌）1101127

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