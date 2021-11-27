BNT遲未獲准在中國上市　復星醫藥疫苗部恐裁員

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界面新聞報導，復星醫藥是在11月中旬提出了這項裁員計劃，目標是COVID-19疫苗事業部以裁員10%作為「優化指標」。但這項裁員計劃仍存在變數，目前尚未最後確定。
根據報導，復星醫藥7月5日曾公開招聘負責「復必泰」疫苗的銷售代表。截至目前，復星醫藥疫苗事業部整體人力接近600人，其中約500人為銷售團隊。
經兩相對照，復星醫藥公開招聘「復必泰」疫苗的時間點，與傳出這款疫苗將獲准在中國上市施打的時間，十分相近。不久，復星醫藥便在7月14日的股東會上表示，官方對「復必泰」的審批已基本完成，且通過專家評審，正加緊進行行政審批。
對此，復星醫藥回應說，目前公司沒有裁員計劃。將根據業務發展需要「合理配置」各種資源，以確保公司穩健發展。對組織和團隊的「持續進化」，是確保公司始終擁有核心競爭力的「必要管理手段」。
根據報導，因為代理「復必泰」疫苗，復星醫藥今年前3季毛利率下滑5.3%。除去採購成本，復星醫藥還要向德國BioNTech支付毛利分享，以及銷售額達到5億美元時需支付7000萬美元的「里程碑條款」。但因至今未能在中國上市，「復必泰」疫苗的銷售毛利率，低於復星醫藥其他產品的毛利率。
由於復星醫藥參與BNT疫苗的開發，使其一併取得包括台灣、港澳、中國在內的「大中華區」疫苗代理權。（編輯：楊昇儒）1101127