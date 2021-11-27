研究：若採美國防疫策略　中國每日確診逾63萬

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例如若採美國的防疫策略，中國每日新增病例數將逾63萬例；若採用英國策略，每日新增病例數會超過27萬，而其中約1萬例會出現嚴重症狀，將對中國的醫療體系造成毀滅性衝擊。
據陸媒澎拜新聞今天報導，值得注意的是，這個預測結果是病例數的下限，文章假設中國人口密度、疫苗接種率和參考國相同，並進行結果預測。但實際上，文章進行預測時，中國全疫苗接種率約55.04%，參考國的平均接種率為59.70%。
此外，中國人口密度為每平公里147人，其中包括河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、北京、天津和上海等省級行政區人口密度為每平方公里661人，而參考國平均人口密度為平方公里185.94人；加上中國東部地區老齡化嚴重，老年人疫苗接種率低、感染率和發生重症的比例也會更高。
文章因此指出，中國若採參考國的大流行因應戰略和社區活動模式，感染比例將與這些國家相似；而在現實中，這一比率應該高得多。
文章表示，考量全球抗擊疫情面臨的嚴峻現實，以及在可預見的未來全球幾乎不可能消滅COVID-19，人類可能不得不暫與COVID-19病毒共存。對中國來說，移入性病例引發中小規模疫情的風險以及持續、迅速抑制國內感染的必要性，將持續存在一段時間。
不過，文章說，「這樣的現實並不意味著我們可以偏離現有的『動態清零』策略（COVID-Zero strategy），這其中包括出入境檢疫措施和社區非藥物干預（NPIs）遏制措施，轉而毫無保留地接受某些『開放』戰略，僅僅依靠某些西方國家倡導的疫苗接種誘導群體免疫成功的假設」。
文章指出，據流行病學動態模型和數學中的格朗沃爾不等式（Grönwall's Inequality），當病毒繁殖數R小於1時，流行病以指數方式衰減；一旦繁殖數R大於1，流行病也可能以同樣的指數方式爆發。
文章說，過去一年，許多國家都因過於自信地跳入後一種情況而蒙受損失，「我國不應該、也負擔不起成為下一個」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101127