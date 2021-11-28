入住飯店「每間門口都放便當」 網友驚覺不對勁連夜逃離
入住飯店要注意！有網友在《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》社團發文指出，和老公帶小孩出遊入住台中中科大飯店，前（26）日晚間辦理入住後，卻發現隔壁每間房門前都各放一個便當，唯獨原PO房門口沒有，一問之下才知是自主健康管理的房客，讓帶著兩個小孩的原PO連夜逃離。
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-28 00:05:00｜2021-11-28 00:19:52
原PO貼出飯店退刷單照片表示，和老公帶兩個小孩出遊，打算去台中看職棒冠軍賽，因此訂了2晚親子房，前（26）晚辦理入住，搭電梯上6樓欲前往房間，卻發現詭異景象，「每間房房門前都擺了一張椅子，椅子上都各放了一個便當，只有我們這間沒有，當下老公就疑惑這該不會是防疫旅館吧？」
原PO立刻下樓詢問，櫃檯僅回答便當都是客人訂餐，不死心的原PO再度追問，怎麼可能每間房都訂便當，員工才鬆口是自主健康管理的客人，不會出房門，原PO夫妻一聽真相當場氣炸，「親子房耶，怎麼可以這樣搞，整個樓層除了我們這間全都是防疫房，代表整個六樓都是，這真的是太過分了。」
原PO要求換房，被以「客滿」為由拒絕，因此堅持要退住，原PO說，雖然最後飯店人員很客氣的辦理退費，但已經搞到晚上8點，出遊好心情全無，只能趕緊倉促上網找其他旅館入住。
《NOWnews》記者向台中中科大飯店查證，業者回覆中科大飯店並非防疫旅宿，而自主健康管理對象也等同一般民眾，可以入住一般旅館。中科大飯店解釋，原先就有入住30分鐘內不滿意可退房的服務，沒想到反而造成消費者誤解，目前已先暫停實施，內部也有進行分流管控，僅少數指定房型位置較難劃分開來。