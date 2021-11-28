COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

入住飯店「每間門口都放便當」　網友驚覺不對勁連夜逃離

▲網友帶兩個小孩入住飯店親子房，因隔壁房門口都放著一個便當，懷疑自己誤住到防疫旅館。（圖／取自中科大飯店官網）
▲網友帶兩個小孩入住飯店親子房，因隔壁房門口都放著一個便當，懷疑自己誤住到防疫旅館。（圖／取自中科大飯店官網）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-28 00:05:00｜2021-11-28 00:19:52

入住飯店要注意！有網友在《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》社團發文指出，和老公帶小孩出遊入住台中中科大飯店，前（26）日晚間辦理入住後，卻發現隔壁每間房門前都各放一個便當，唯獨原PO房門口沒有，一問之下才知是自主健康管理的房客，讓帶著兩個小孩的原PO連夜逃離。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO貼出飯店退刷單照片表示，和老公帶兩個小孩出遊，打算去台中看職棒冠軍賽，因此訂了2晚親子房，前（26）晚辦理入住，搭電梯上6樓欲前往房間，卻發現詭異景象，「每間房房門前都擺了一張椅子，椅子上都各放了一個便當，只有我們這間沒有，當下老公就疑惑這該不會是防疫旅館吧？」

▲網友貼出刷退單。（取自《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）
▲網友貼出刷退單。（取自《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）

原PO立刻下樓詢問，櫃檯僅回答便當都是客人訂餐，不死心的原PO再度追問，怎麼可能每間房都訂便當，員工才鬆口是自主健康管理的客人，不會出房門，原PO夫妻一聽真相當場氣炸，「親子房耶，怎麼可以這樣搞，整個樓層除了我們這間全都是防疫房，代表整個六樓都是，這真的是太過分了。」

原PO要求換房，被以「客滿」為由拒絕，因此堅持要退住，原PO說，雖然最後飯店人員很客氣的辦理退費，但已經搞到晚上8點，出遊好心情全無，只能趕緊倉促上網找其他旅館入住。

《NOWnews》記者向台中中科大飯店查證，業者回覆中科大飯店並非防疫旅宿，而自主健康管理對象也等同一般民眾，可以入住一般旅館。中科大飯店解釋，原先就有入住30分鐘內不滿意可退房的服務，沒想到反而造成消費者誤解，目前已先暫停實施，內部也有進行分流管控，僅少數指定房型位置較難劃分開來。


▲網友攜子出遊，誤以為住進防疫旅館，最終證明是自主健康管理對象，但仍有民眾認為未分層難免觀感不佳。（取自《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）

▲有網友認為，過去曾發生自主健康管理期間確診，不該把一般客人和自主健康管理對象放在同一層。（取自《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》）


 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
63.34%36.66%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.45%40.55%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.45%59.55%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.88%41.12%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀