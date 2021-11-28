中俄空軍聯合戰略巡航　中國官媒：施加必要壓力

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報導指出，俄羅斯派出由SU-35組成的戰鬥機編隊為轟炸機護航，同時還派出了1架A-50U預警機在空中對各架戰機進行了指揮。在東海上空，中國也出動了蘇30戰機為巡航編隊護航。
這次聯合空中戰略巡航航程約2000公里，持續了10個多小時。中俄兩軍均稱，在飛行期間嚴格遵守了國際公約和通行慣例，未進入其他國家領空。
央視新聞專訪軍事專家王明亮解讀稱，中俄這次空中戰略巡航的任務，一是帶有訓練的性質，就是飛行員要熟悉航線、熟悉今後的發射陣位，對通信導航保障等一系列東西進行操作訓練。二是在一些重要的國際公共空域要建立我們的存在。第三，還有一個任務，就是如果跟相關「潛在對手」出現一些矛盾特別僵化、甚至激化的情況下，它也是一種「施加必要壓力」的手段。
這是中俄第3次聯合空中戰略巡航，之前曾在2019年7月和2020年12月分別組織實施過兩次戰略巡航。而3次聯合巡航的區域都是在日本海、東海有關空域。
王明亮稱，其實這個區域就是東北亞。東北亞是整個西太平洋地區一個非常重要也特殊的一個區塊。它有三個多：
第一就是大佬多。亞洲最強的幾個國家經濟體都在東北亞，包括中國、日本、韓國。俄羅斯雖然不是亞洲國家，但是它有一大部分也在遠東地區。
第二個軍力強。這幾個國家的軍力在亞洲都是數得著的。還有美國在這裡駐軍，美國在西太平洋地區的主要基地全集中在這。
第三個糾紛多。日韓之間的矛盾、日俄之間的北方領土之爭、中國跟日本之間的釣魚台之爭，還有朝鮮半島的南北之爭，再加上緊挨著的「台灣問題」。所以這個地方是影響西太平洋地區安全穩定很重要的區塊。
王明亮並稱，可以說東北亞不穩，亞洲不穩，世界可能都得亂。所以說這是中俄兩國共同關切的一個利益區。中俄有責任有義務來維護這個地區的和平與穩定。他認為這個行動也是有這麼一個戰略考量。
他還稱，中俄全面戰略夥伴協作關係是一種很新的安全合作模式。兩個大國之間建立這樣一種既協作又保持各自獨立性的合作方式，對現在世界上盛行的那種捆綁式的一個老大當家似的那種軍事集團，它會形成一種「很有效的制衡」。（編輯：楊昇儒）1101127