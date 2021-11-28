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企業女壘冠軍賽 江慧娟開轟助嘉南鷹聽牌

▲嘉南鷹江慧娟。（企業女壘提供）
▲嘉南鷹江慧娟。（企業女壘提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-28 00:02:40

2021企業女子壘球聯賽總冠軍戰今（27）日（六）於台北青年公園棒球場進行第四、五場，新世紀黃蜂與福添福嘉南鷹各拿一勝，嘉南鷹目前以3:2聽牌，只要明天任一場贏球，就可以蟬聯冠軍。

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賽事雖然遇到雨勢影響，但是首戰仍邀請到立委蔡易餘到場開球，他表示，這是人生第一次開球，所以有點緊張，希望大家持續支持企業女子壘球聯賽。

第二場邀請壘球協會副理事長林昆漢到場開球，他表示：「透過轉播，讓世界知道台灣是世界第六的球隊，企業女子壘球聯賽也培養許多好手，許多球員也希望可以來台灣小試身手，也提升了我們的國際形象。」

2021企業女子壘球聯賽總冠軍賽今天進行第四場，福添福嘉南鷹與新世紀黃蜂持續在雨中奮戰，結果嘉南鷹全場共敲出12支安打，並在6局上單局攻下8分拉開比數，終場嘉南鷹就以13:8贏球，順利在系列賽拿到第3勝，第五場比賽，新世紀黃蜂反倒以2:1贏球，明日兩隊將再戰，目前系列賽嘉南鷹以3:2領先。

上午賽事因為受雨勢影響，黃蜂王牌蔡珈蓁先發，不過她失分狀況過多，3局上由「大砲」江慧娟轟出中外野3分砲，兩隊前5局戰成5:4由嘉南鷹領先，加上6局上朱怡珊中繼遇到危機，由林志霙敲出中外野安打開啟攻勢，柯佳慧也在關鍵時刻敲出中外野安打，滿壘狀況下蔡珈蓁又對何欹璠投出觸身球，施彩芸接替沈嘉玟又出現罕見失誤，也讓嘉南鷹以13:4遙遙領先。

嘉南鷹邱安汝先發主投3局失3分，並由柯夏愛接替投球，他投3局僅失1分，7局則是由杜雅婷、吳佩怡接替後援，可惜被陳詩婷轟出一發2分砲，最終以5分差贏球。

下午賽事兩隊再戰，蔡珈蓁再度先發，她完投7局共用95球，被打3安打，完全封鎖嘉南鷹打線，只有在首局被柯佳慧敲出安打失分。

不過新世紀黃蜂1局下也有攻勢，面對嘉南鷹先發投手柯夏愛，老將呂雪梅敲出高飛犧牲打，送回林鳳珍，加上沈嘉玟敲出左外野穿越安打，再下一城，也讓黃蜂最終以1分險勝。



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