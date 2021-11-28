波羅的海3國議員抵台　蔡總統蘇貞昌29日接見訪團

（中央社記者葉素萍台北28日電）立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員今天抵達台灣，將參加本週在台北舉行的「2021年開放國會論壇」；總統蔡英文、行政院長蘇貞昌明天將分別在總統府、行政院接見波羅的海3國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團。
立法院第一屆開放國會論壇定12月2日、3日在台北登場，來自5國12位國會議員親自赴台參加實體論壇。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）率領的國會議員團，今天清晨飛抵桃園機場。
立法院長游錫堃上午透過臉書指出，今天清晨，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員抵達台灣，將參與本週在台北舉行的「2021年開放國會論壇」；貝里斯國會議長、墨西哥國會議員、美國國際民主協會（NDI）會長和亞太區總監，也將陸續抵台共襄盛舉。
總統府、行政院今天傍晚發出行程預告，蔡總統明天上午在總統府接見波海3國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團，蘇貞昌明天下午在行政院接見訪團一行。
外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）定12月2日至3日在台北喜來登大飯店合辦2021年開放國會論壇，主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。（編輯：黃國倫）1101128