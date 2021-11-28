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議員憂美學辦公室成選戰工具　北市府：完全無關

▲柯文哲發文招募美學專案辦公室執行長，引發議員質疑是要為了2022大選的文宣操盤。（資料照／記者丁上程攝）
▲柯文哲發文招募美學專案辦公室執行長，引發議員質疑是要為了2022大選的文宣操盤。（資料照／記者丁上程攝）

中央社

2021-11-28 21:01:27

（中央社記者陳昱婷台北28日電）任期剩下1年的台北市長柯文哲今天發文招募美學專案辦公室執行長，引發議員質疑是要為了2022大選的文宣操盤。市府回應，此辦公室從事城市美學相關規劃，完全無關選舉。

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柯文哲今天在臉書發文，邀請對公共建築之美有嚴格要求、感官敏銳開闊的民眾參與美學專案辦公室執行長遴選，工作內容包含行銷社會住宅、參與捷運車站意象設計、讓市場成為公共藝術的一環等，創造永續且具有歷史性的城市品牌。

台北市政府發言人陳智菡接受電訪說明，美學專案辦公室為任務編組，目前尚未正式成立，現階段規劃共有19個計畫，包含訂定地區性景觀規範、捷運東環段細部設計、社宅規格化、培訓公部門設計美學等全市性的行動方案。

陳智菡指出，辦公室執行長職缺相當於簡任第12職等，薪水約在新台幣8.2萬元到9.4萬元間，還有主管加給可以再談，執行長外的其餘人員應會從府內調動，副秘書長李得全將繼續協助辦公室成立。

媒體詢問，為何選在柯文哲任期剩下1年時才成立專案辦公室。陳智菡表示，相關計畫已經規劃多時，現階段內部整合得差不多了，柯文哲相當重視這件事情，希望運用市長的權力，向外尋求一名執行長作為專案經理處理。

對此，民進黨籍台北市議員許淑華接受電訪指出，柯文哲應該在一上任時就提出此任務編組，現在才做反而令人質疑是不是用職務之便行政治酬庸，找一個人來為2022大選的文宣操盤。

國民黨籍台北市議員游淑慧則說，柯文哲在第一任時就把城市美學當成政見，到現在要卸任了才做，根本是空口說白話，做什麼都來不及，宣傳意義恐怕大於實質意義，且這個辦公室跟大數據中心一樣，只是在創立更多編制裡不存在的黑機關，非常奇怪。

陳智菡回應，這個辦公室單純就是在做城市美學相關規劃，跟選舉完全沒有關係，請議員不要事事都跟政治、選舉掛勾，忽略城市發展與進步。（編輯：李錫璋）1101128

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