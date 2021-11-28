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台中又傳當街毆人！4惡煞「懷疑被瞪」　棍棒爆打無辜男

▲台中又傳當街毆人！4惡煞「懷疑被瞪」，持棍棒爆打無辜男遭逮。（圖／翻攝畫面）
▲台中又傳當街毆人！4惡煞「懷疑被瞪」，持棍棒爆打無辜男遭逮。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-28 21:33:59｜2021-11-28 21:43:50

台中又爆當街毆人事件！本月18日晚間，一名顏姓男子與3名女性友人，一同前往北屯區崇德九路的餐廳用餐，正當顏男一行人走過行人穿越道時，突然一台賓士車及其他車輛急煞停下，賓士車上的人開口對顏男嗆聲「看X小」，之後雙方又在餐廳門口遇到，以孫姓男子為首等人，竟持棍棒或徒手攻擊顏男，導致顏男臉部、頭部多處受傷，腦震盪、左耳膜被打破。

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警方獲報後，攻擊的孫男等人登以逃離現場，之後警方循線逮捕涉案的4人，訊後依妨害秩序、傷害罪移送法辦，台中地檢署複訊後，諭令4人以2到5萬元交保。

▲台中又傳當街毆人！4惡煞「懷疑被瞪」，持棍棒爆打無辜男遭逮。（圖／翻攝畫面）
▲台中又傳當街毆人！4惡煞「懷疑被瞪」，持棍棒爆打無辜男遭逮。（圖／翻攝畫面）
據了解，當時孫男等4人（孫男37歲、陳男35歲、洪男33歲、楊男24歲)，共駕駛3台汽車，行經顏男經過的路口時，認為顏男在「瞪人」，因此心生不滿，開口對顏男等人嗆聲叫罵，之後雙方狹路相逢，孫男等人一怒之下，竟持棍棒攻擊顏男，顏男經送醫搶救後，雖頭部傷勢嚴重，但無生命危險，只不過走在路上卻無端被毆打，也讓他感到莫名其妙，決定對孫男幾人提告。

警方在案發後，立即成立專案小組追查，並循線逮捕孫男等4人，詢後依妨害秩序、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方複訊之後，孫男以5萬元交保，楊男3萬元、陳男及洪男2萬元交保。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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