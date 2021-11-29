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阿里山塔塔加 玉山伴紅葉
四季如春的台灣，即便已是深秋的11月，紅葉季也才剛起跑，想提前感受宛如日本等高緯度國家那般被滿山、滿園的紅葉所圍繞，就得往中高海拔的山區跑；比如串連嘉義阿里山鄉、南投信義鄉的省道台18線（阿里山公路），特別是過了阿里山森林遊樂區大門之後往塔塔加那段，也就是台18線75.5公里至108.9公里處，這段路可謂台灣最美、也最早有紅葉的景觀公路。
這段紅葉公路海拔約2,300∼2,600公尺，紅葉賞期約在10月下旬至11月下旬。主要的變葉喬木樹種為野生的台灣紅榨槭、青楓，以及行道樹的三角楓等，它們大規模地盤踞山頭以及公路兩旁，深秋時分將翠綠的青山、行道樹，染上各種繽紛色澤，且越往塔塔加方向走，紅葉盛況更為壯觀，值得一看的是部分路段還可以看到玉山主峰為背景的紅葉畫面，讓人一路上享有滿滿的驚喜感。此外，深秋也是雲海最佳發生期，幸運的話在這條公路上的開闊處，便可瞧見夕陽雲海，為一趟旅程再添一筆美好印記。
阿里山公路有著雪山主峰為前景的紅葉景觀，台中的福壽山農場則有著台灣第二高山雪山主峰為伴，這裡的紅葉以庭園風情為主，規模雖然不大，但楓樹種的密集且帶著點禪風意境，讓人在濃濃秋意中，享受滿眼的繽紛燦爛。鄰近的武陵農場，也以落羽松、銀杏等變葉喬木，演繹截然不同的秋意風情。
福壽山農場 楓紅飄禪意
海拔高度2,100公尺至2,614公尺的福壽山農場，在送走了初秋的大波斯菊花季之後，迎來了一年之中最美的秋顏，紅葉。這裡也是台灣最早可賞紅葉的地方，場區裡最受矚目的觀賞地點就是松盧，這幢曾是蔣經國先生行館的木屋建築，有著赭紅色的外牆、屋瓦，在庭園裡種有10多棵日本品種的掌葉槭，七裂葉片的日本掌葉槭，相較於五裂的青楓、三裂的楓香，顯得格外精緻小巧，每年10月下旬至11月下旬，這些有著幾十年樹齡的楓樹轉黃變紅，將松盧點綴得宛如日本秋日的和風庭園一般，楓紅加上禪風意境，絕美畫面教人難忘。每天的早上至中午是松廬賞楓的最佳時間點，順光之外，也可在樹林中發現逆光下的點點翠綠、金黃、橘紅色彩，別有一番風采。
位於同一條旅遊線的武陵農場，也是非常推薦的紅葉勝地，除了群山間的青楓、楓香，這裡還有著非常大片的落羽松、銀杏等變葉喬木。武陵國民賓館及露營區周邊，就種有著落羽松林；武陵農場場本部、以及桃花莊後方則種有銀杏；有別於楓葉，葉片為羽狀的落羽松，紅透時色彩迷人，葉片為扇狀的銀杏，豔黃耀眼，落滿一地的葉片，也帶來了既蕭瑟又迷人的韻味。
鄰近花蓮大禹嶺但地理位置屬於南投的碧綠溪，是一處祕境賞楓點，這裡沒有指標，基本上也沒有步道路徑，沿途層層楓紅、溪水潺潺，每個轉折都有著小風景、小驚喜，是條野趣十足的紅葉路線。由於海拔高加上溪谷地形溫差大，台灣紅葉「最」前線每年10月中下旬起就從這裡開跑，11月中旬左右便開始落葉了。
南投碧綠溪 祕境賞楓點
中橫公路(省道台8線)約108公里處的碧綠溪，海拔約2,600公尺，它與阿里山公路（省道台18線）自忠至塔塔加路段一樣，都屬於高海拔的賞楓點，也都是台灣最早有紅葉的地方。這處台8線上的祕境賞楓景點，位在梨山、合歡山、花蓮太魯閣三大景區於中橫公路上的交會點大禹嶺（台8線112公里處）附近，一過了大禹嶺隧道，往108公里處的這段路，沿途都可見到楓葉，而且為數頗多，也堪稱為一條紅葉大道。
碧綠溪是一條清淺的小溪澗，想探賞溪谷紅葉，得順著溪岸被前人踩踏出的小山徑往上游方向走，路徑雖不明顯但不算難走，而且不用走太遠，約10來分鐘便可瞧見紅葉溪谷的絕美畫面。這一帶的紅葉品種多為台灣紅榨槭、青楓，點點陽光灑落時，青山中點綴著橘紅、豔紅等色澤，真的是美極了。除了抬頭可見到紅葉，碧綠溪令人激賞的另一個角度是掉落在溪裡的紅葉，清澈的溪水、小瀑布，以及飄落於溪面的紅葉，展現不同的意境之美。在碧綠溪，轉角就有著清新的小風景，等著你來慢慢發現。
這篇文章 紅葉追楓｜秋天宣言 郊山最美的艷色盛宴 最早出現於 行遍天下旅遊網