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台股早盤一度跌逾190點　貨櫃、生技醫療相對強勢

▲台北股市今（29）日開盤跌49.38點，加權股價指數以17320.01點開出，雖然一度跌140多點，下殺17224點，但隨後又拉回，跌幅縮小。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲台北股市今（29）日開盤跌49.38點，加權股價指數以17320.01點開出，雖然一度跌140多點，下殺17224點，但隨後又拉回，跌幅縮小。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-29 09:32:50｜2021-11-29 09:33:32

新冠南非變種病毒omicron現蹤，各國陸續實施邊境管制，使美股道瓊上週五一度跌逾1000點。而台北股市今（29）日開盤跌49.38點，加權股價指數以17320.01點開出，之後雖一度拉抬，但隨後又跌逾190多點，下殺到17167點。權值股台積電早盤跌1元，來到595元附近。鴻海、聯發科跌0.7%左右。至於貨櫃與生技醫療相對強勢。

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新冠新變種病毒株omicron來襲，美股道瓊指數26日下跌905.04點，或2.53%，收34,899.34點；那斯達克指數下跌353.57點，或2.23%，收15,491.66點；標普500指數下跌106.84點，或2.27%，收4,594.62點；費城半導體指數下跌112.9點，或2.92%，收3,757.1點。

而台北股市今日開盤跌49.38點，加權股價指數以17320.01點開出，之後雖然一度拉抬，但隨後又跌多，一度跌190多點，下殺到17167點，跌幅0.9%。權值股台積電早盤跌1元，來到595元。聯電跌1%多，來到61.8元。鴻海、聯發科跌0.7%。

至於航運股今日表現搶眼，長榮、萬海、陽明早盤分別漲3.7%、2.6%與2.7%，來到122.5元、155.5元與111元，但華航、長榮航跌8%。生技醫療股相當強勢，像是醣聯、金可、合世、康那香、優盛、美德醫早盤都飆漲停。元宇宙概念股則相對弱勢，宏達電跌6%、威盛跌5%、位速跌4%。

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