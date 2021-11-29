接見波海三國議員訪團　蔡英文：立陶宛將在台設代表處

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蔡英文表示，藉這機會感謝立陶宛，在今年疫情嚴峻的時候2度捐贈疫苗給台灣，展現民主盟友相互扶持的精神。這段時間台灣跟立陶宛各領域交流很密集，最近在立陶宛外交部邀請下，前副總統陳建仁出席維爾紐斯的民主論壇，與國際分享台灣民主經驗。
蔡英文指出，國發會主委龔明鑫率領經貿考察團訪問立陶宛，簽署6項合作備忘錄，強化雙方在半導體、衛星、生技等領域，未來也期待與拉脫維亞、愛沙尼亞在各領域都有更多合作交流。
蔡英文說，台灣和波海三國走過威權統治、爭取自由的道路，也都深知民主得來不易，現在全球面對威權主義擴張、假訊息威脅，台灣願意跟歐洲朋友分享對抗假訊息經驗，確保民主自由生活方式。
馬瑪竇主席則說，要對台灣人民毅力與智慧至上從高致意，台灣在複雜地緣政治環境中取得平衡，還發展經濟、強化民主，來到台灣要展現團結之意。
馬瑪竇還說，立陶宛政府的友台政策，在社會獲得廣大民意支持，保護自由與規則為基礎的國際秩序，有關台灣與立陶宛的重要利益，必須強化與台灣關係，共同合作來達成這目標。
馬瑪竇表示，立陶宛與台灣有很多發展文化與經濟的機會，能夠長期、穩定而且有效合作，因為社會擁抱民主、人權、法治等共享價值。