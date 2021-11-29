「人與人連結」變少 性病感染下降？ 醫師：恐只是沒篩檢出來！

人與人連結變少？醫師：性病沒篩檢不等於沒發生
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臺北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋醫師表示，在民間團體、公共衛生端與醫療機構推廣下，台灣連續3年HIV感染人數持續下降，取得了相當明顯的防治成效。不過，隨著先前新冠肺炎疫情爆發，前往醫院的人潮大幅減少，性病篩檢人數也明顯下降，其中是否隱藏著性病感染的「黑數」，值得關注並提高警覺。
顧文瑋醫師指出，雖然疫情爆發期間，性行為有可能減少，但不代表沒有發生，性病數量減少，不一定是性生活下降所致，有可能是篩檢人數變少。近期隨著疫情趨緩、人潮回流至醫院後，仍篩檢出一定比例的淋病、梅毒感染等病例。
性傳染病也能在家篩檢？超商取貨確保篩檢者隱私
顧文瑋醫師表示，有些性傳染病不見得會有明顯症狀，如HIV、梅毒、C型肝炎等，甚至不抽血無法確認是否感染。建議民眾應定期接受性病篩檢。醫療院所有抽血篩檢與匿名篩檢等方式，民眾可依自身需求前往進行篩檢。
為提高HIV防治效果，現在也有「在家篩檢」的方式，顧文瑋醫師說明，民眾可上網搜尋衛福部線上申請試劑資訊，申請成功後可至超商取貨。為顧及隱私性，篩檢包裝上不會顯示任何相關字樣。此外，指定藥局、健康中心、特定販賣機或性別友善門診，也有提供相關管道。
服用PrEP是玩咖、淫亂？醫師：錯誤預防觀念才可怕
雖然HIV感染人數持續下降，仍有不少民眾對於性病防治存在刻板印象，例如將使用暴露前預防性投藥與「性生活不檢點」、「私生活混亂」畫上等號。顧文瑋醫師指出，預防性病傳染是一種「自我保護」的手段，是健康意識的正面表現。
顧文瑋醫師認為，以「PrEP」暴露前預防性投藥為例，透過近年來的宣導，普遍提升同志族群對相關預防措施的認識，相反的，一般民眾對預防及篩檢HIV的意識仍較不足。醫師強調，使用PrEP或性病篩檢，如同出國前的旅遊門診與施打疫苗，是防範於未然的措施，與性生活是否混亂無關，民眾應正確看待性病防治，勿有錯誤迷思。
發現另一半在吃PrEP怎麼辦？「發生前」三招提升自我保護力
如果發現另一半在使用暴露前預防性投藥，是否應提早進行性病檢查？顧文瑋醫師表示，若是在醫師評估及處方之下，正確使用預防性投藥，反而表示體內為HIV陰性未感染，但性傳染病不是只有HIV一種，且未必有明顯症狀。建議與伴侶溝通達成共識，討論出對彼此最好的保護方案。
顧文瑋醫師強調，預防性投藥就如同使用保險套，不僅是對自己身體的一種保障，更能夠保護對方免受性病威脅。除了預防性投藥之外，其他保護措施也不可少。發生性行為前使用PrEP、全程配戴保險套、定期進行性病篩檢為提升自我保護力的「三部曲」，民眾有任何性病傳染疑慮，可及早至感染科尋求醫師協助。