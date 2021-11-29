只戴保險套不夠？ 預防HIV感染PrEP需要天天吃？ 醫師：可能有性行為就需要

使用PrEP遠離愛滋病毒威脅 與保險套搭配施展「組合技」效果更佳
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臺北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋醫師表示，保險套是安全性行為不可或缺的一環，然而，在防治HIV傳染上，如果只有保險套的單一措施，如同軍火庫只有一種武器，不見得能完全防止性傳染病發生。
顧文瑋醫師解釋，國內外廣泛推動的愛滋病毒「暴露前預防性投藥」（Pre-exposure prophylaxis，PrEP）對於預防HIV感染效果可高達8-9成。PrEP和保險套都是預防HIV感染的有效方式，可各自單獨使用，也可搭配運用如「組合技」增加自身保護力，端視個人暴露風險而定。醫師提醒，為降低HIV暴露風險，保險套與PrEP二者至少應採取其中一項作為預防工具。
哪些人吃PrEP能發揮效果？ 無論族群按時服藥即有保護作用
顧文瑋醫師說明，PrEP主要是一種2合1複方成份的藥物，可阻斷HIV病毒感染宿主的途徑，達到保護自己與性伴侶的雙重效果。PrEP的適用範圍包括平時可能有性行為者、性行為頻繁者或擁有多重伴侶者，個人可依自身曝露風險，徵詢醫師評估。
顧文瑋醫師表示，若在性行為過程中，沒有正確使用保險套或未全程配戴，都會有暴露HIV的可能性。無論性別、性向或年齡為何，定時服用PrEP、並使體內達到一定藥物濃度，都可獲得保護效果。
不過，PrEP為醫師處方用藥，在未經評估不宜自行使用。顧文瑋醫師強調，本身為HIV感染陰性者、未合併腎臟相關疾病，可正常每日使用PrEP。唯在服用前2-4週，可能產生噁心、頭痛、疲累、腹瀉等症狀，平均約2週後症狀將大幅減輕。
此外，約0.5-1%比例會有腎功能下降或骨密度下降的情況，若有腎臟病或骨質疏鬆病史，使用PrEP前務必諮詢感染科醫師。
PrEP記得天天吃才有效？ 「211」吃法只適用特定族群？
PrEP的保護力取決於體內是否有足夠藥物濃度，顧文瑋醫師表示，從目前的科學證據而言，PrEP主要有兩種吃法，第一種為每天服用，約持續7天後可達到足夠藥物濃度，國際研究證實保護力可以高達80%-90%，效果非常顯著。
第二種吃法則稱為「依需求時使用 (on-demand PrEP)」，顧文瑋醫師解釋，這種吃法是在性行為發生2至24小時之前先服用2顆PrEP藥物後，每24小時吃1顆藥物，直到下一次性行為為止。目前衛福部公告標準，則是一般情況是服藥後24小時與48小時後再各服用1顆藥物。若性行為頻繁，仍以每日使用為原則，以使體內有足夠的藥物濃度來預防可能的感染風險。
不過，顧文瑋醫師也強調，on-demand的預防方法，目前有保護力證據的研究只限於男性間性行為族群，且使用者同時體內必須沒有B肝症狀，在預期性行為發生之下才適用。至於異性性行為者及女性，因尚無科學研究數據，會建議仍以每天服用的預防方式為主，確保身體有足夠保護力。
世界各國推廣已行之有年 PrEP成性病防治「關鍵武器」
近年衛福部針對2大族群做為PrEP公費補助對象：第一類人為本身檢測HIV陰性、且伴侶檢測為HIV陽性者；第二類人則是35歲（含）以下的年輕族群族群。顧文瑋醫師表示，感染HIV病毒後可能需要長期治療，造成經濟與身體上的負擔，呼籲民眾只要有暴露風險，都要注意HIV與性病預防措施。
面對HIV防治，民眾應抱持正常開放的態度。顧文瑋醫師強調，世界各國已將PrEP列為HIV防治的有效方式，WHO亦在2015年起將PrEP列為HIV防治的工具，顯示國際間已普遍將PrEP作為預防HIV感染的有效武器。民眾若對PrEP有相關疑慮，可先至鄰近的醫療院所、或是性健康友善門診做諮詢，並配合醫師處方做正確使用，讓自己與性伴侶都得到充分保護。