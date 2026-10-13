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基隆捷運機電軌道工程決標 新北推動四大優先作業

▲基隆捷運全長15.6公里，沿線規劃13座車站，未來民眾可望從基隆八堵直達汐止、南港。圖為SB32站模擬圖。（圖／新北市政府）

路線全長15.6公里設13站！基隆八堵一車直達汐止、南港

串聯北北基生活圈！基隆捷運預計2033年完工

基隆捷運規劃路線圖

▲基隆捷運規劃路線圖。（圖／新北市政府）

基隆人盼來好消息！串聯基隆、新北及台北三大城市的基隆捷運，工程經費總計696.89億元，順利通過行政院公共工程委員會經費審議。新北市政府捷運工程局也宣布，今（13）日「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」正式決標，後續將於完成簽約後儘速辦理開工，整體工程加速邁向實質施工階段，全力朝2033年完工目標邁進。新北市捷運工程局長李政安表示，行政院於2024年1月31日核定基隆捷運綜合規劃報告後，由新北市政府負責興建及營運。市府團隊秉持「如期如質、加速推動」原則，於2024年12月16日首次將工程經費提報中央審議。等待審議期間，為縮短整體工程時程，市府同步採取「四大優先」策略推進相關作業，包括細部設計已完成期中階段、進入期末階段，機電標案完成議價，先期工程進度超前，以及地下段統包工程已上網招標。如今工程經費通過審議，機電系統及軌道統包工程也順利決標，將持續推進後續作業。李政安進一步說明，基隆捷運全長15.6公里，沿線規劃13座車站，並與汐止東湖線、台北市民生線整合，採用相同系統，朝「一車到底」的目標規劃，未來民眾可望從基隆八堵直達汐止、南港或大稻埕。其中，機電系統是實現「一車到底」的重要關鍵。此次決標的「機電系統及軌道統包工程」，涵蓋全線車輛、號誌、通訊、供電、中央監控及軌道等核心系統。工程決標後，將進一步推動整體系統整合，為基隆捷運與汐東線順利銜接奠定技術基礎。新北市捷運工程局表示，基隆捷運是「四環八線」路網串聯北北基生活圈的重要交通建設，也是帶動基隆河谷廊帶發展的關鍵軌道動脈。隨著工程經費通過審議、核心機電系統及軌道統包工程正式決標，後續將持續整合各項工程進度，推動相關作業，朝2033年完工目標邁進。