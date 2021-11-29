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下半身癱瘓竟是攝護腺癌轉移 醫：有家族史45歲開始檢測

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-11-29 12:30:00



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攝護腺癌是男性第五大好發癌症，同時也是男性第五大死亡癌症。台大醫院泌尿部主治醫師黃昭淵醫師表示，與西方不同，在台灣平均每100位攝護腺癌患者，將近30位已發生轉移，曾遇到有病患下半身癱瘓緊急送醫後，發現是高度惡性化的攝護腺癌發生轉移。提醒當出現排尿異常甚至腰痠背痛、骨頭疼痛時，就要留意可能是攝護腺癌！

台灣攝護腺癌患者   近三成發生轉移

隨著國人平均壽命延長、飲食西化影響，攝護腺癌成為男性健康不可忽視的威脅，黃昭淵醫師表示，臨床上有一些年輕案例沒有任何症狀，從例行的健康檢查才發現PSA超標。最近他遇到有病人才五十歲出頭，第一次健檢就發現攝護腺特異抗原(PSA)值高出正常值上百倍，預期已不是早期攝護腺癌。同時在台灣，攝護腺癌轉移的現象很常見，平均每100位患者，將近30位是已發生轉移的攝護腺癌患者。這兩種都是相當不樂見的情況。



攝護腺癌治療怎麼選？盡快阻斷男性荷爾蒙是關鍵！

黃昭淵醫師說明，攝護腺癌病人診斷可根據惡性度、格里森分數、期別等擬定治療策略，若病人確診時惡性度相對偏低、沒有發生遠端轉移，大多會先採取定期追蹤，不給予任何藥物。一旦發生轉移，最重要的是盡快阻斷男性荷爾蒙，因為癌細胞會受男性荷爾蒙刺激惡化，可以選擇去勢手術或是內科性的去勢治療。但因為多數病人無法接受去勢手術，因此透過針劑注射抗荷爾蒙藥物的內科性去勢成了重要治療主幹。



短效、長效型荷爾蒙治療比一比   出現副作用怎麼辦？

黃昭淵醫師表示，目前荷爾蒙治療有一個月、三個月、六個月的劑型，可先從一個月劑型的嘗試，如果可接受副作用及病情穩定，再選擇長效性荷爾蒙。根據研究，三種劑型效果相同，以長效型荷爾蒙治療，不必頻繁往返醫院，對年齡較長、常需家屬陪伴就醫的攝護腺癌病患，減少舟車勞頓的辛苦，得到較佳的醫療照顧，同時在疫情期間，也降低發生感染的風險。



長效型荷爾蒙治療副作用與短效型相同，包含疲倦乏力、燥熱出汗、骨質流失、注射部位疼痛。其中骨頭流失將會增加骨折風險，建議補充鈣片，或是使用其他加強骨質之治療，應由醫師評估。



黃昭淵醫師呼籲，50歲以上男性每年應進行一次PSA檢測，必要時可搭配肛門指診減少誤診。一旦有直系血親（兄弟、爸爸）曾確診攝護腺癌，務必提早至45歲開始檢測，及早發現及早治療，能夠有較好的預後！



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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