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疫後閃亮迎新　知名醫美集團建構新美學場域

疫後閃亮迎新　知名醫美集團建構新美學場域
疫後閃亮迎新　知名醫美集團建構新美學場域

健康醫療網

2021-11-29 12:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】全球各大行業在新冠疫情衝擊下面臨重大考驗，醫美產業也不例外，但隨著疫情逐漸趨緩，愛美人士想從頭到腳全方位保養的心也在蠢蠢欲動。知名醫美集團近日分別於台北車站商圈、忠孝此兩黃金地段開設新館，不只提升交通便利性、空間再升級，同時相當重視疫情防護，讓愛美人士能夠在疫情期間也能獲得最完善的保護。

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保養不是什麼都做　專業團隊協助找出適合療程才重要

皮膚老化一直都是現在進行式，不論男女都應好好保養，讓體態維持最佳狀態，但醫美診所千百間，保養之前先做功課，挑選安全、專業的診所最重要。

知名藝人王俐人分享，長年因工作需求得維持體態，有感「讓體態更好不是什麼都做」而是針對需求個別調整，自己在同一個醫美診所進行美容療程接近十年，能夠如此「專情」，就是因為他們的專業團隊總是依據個人需求擬定最適合的療程，王俐人笑說：「有時甚至連醫師都比我更了解自己缺少或需要的是什麼。」

醫美集團執行長李宜展對此表示，從一間小診所發展到現在，舊雨新知不斷的累積，就是對集團最大肯定，在這過程中集團也不忘「秉持初心」，以專業、安全、負責的精神持續為追求美麗的顧客創造價值，同時保持合理實惠價格，也期許未來能造福更多愛美人士。

從「口罩妝」演變到「口罩保養」?　醫：全臉保養做準備

新冠肺炎肆虐全球，不只外出機會減少，出門也需配戴口罩，而也因為有口罩遮掩，使民眾更容易忽略下半臉的保養。集團忠孝館翁書賢院長分享，新冠疫情維持到現在近兩年，最近趨緩後越來越多人回到診間報到，卻發現長時間未保養竟導致下半臉鬆弛。

翁書賢院長提醒，隨著疫苗施打的普及與發展，也代表後疫情時代逐漸來臨，面對未來不需戴口罩外出的日子，民眾也可以提早準備，更重視全臉的保養而非只針對上半部。

完整訓練打造專業團隊　只用原廠認證儀器與產品

針對民眾挑選醫美診所最在意的專業性與療程安全性，翁書賢院長表示，為讓前來求診的民眾有更全面的保障，館內所有儀器與產品，之前引進的黃金電波到今日的鳳凰電波、晶亮瓷、童妍針等等，全都為原廠認證。

另外，館內所有工作人員包含諮詢師、美容師、行政人員甚至新進醫師與護理人員，都經過一連串完整的課程訓練，見習、實習最後要結業考試通過才能正式上工，對內部的訓練相當嚴格，才能讓民眾更加放心。

愛美同時也要防疫　獨立空間兼顧防疫與隱密性

現代社會的美麗哲學，常是「變美的過程低調自然，結果要高調煥然」，集團台北站前館陳諭正院長指出，為提升療程隱密性，台北館分隔超過20間獨立美容室，也以暖黃燈光緩和民眾的緊張心緒。

防範新冠疫情人人有責，翁書賢院長也強調，為讓民眾感到安心，各館都會定時消毒，館內醫師、護理人員也都已接種兩劑新冠疫苗，並暫時取消館內的自助茶點供應，另外，館內提供獨立空間也能降低傳染風險。翁書賢院長補充，之前疫情較嚴峻的時期，入館人士無論是工作人員或客人都需經過快篩，由此可知，防疫措施及安全維護一直都是各館相當重視的事情。

面對後疫情時代，唯有醫美診所內部針對各方面加倍把關，才能讓民眾獲得更加安全、放心的醫美體驗。



資料來源：健康醫療網 疫後閃亮迎新　知名醫美集團建構新美學場域

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