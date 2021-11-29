疫苗護照施行見效　UN報告：助歐洲旅遊業復甦

（中央社馬德里29日綜合外電報導）聯合國（UN）今天公布的報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗護照廣泛使用以及疫苗成功施打，都是帶動2021年第3季歐洲聯盟（EU）旅遊業復甦快過其他地方的原因。
聯合國世界觀光組織（U.N. World Tourism Organisation）表示，7月至9月間全球各地國際觀光客比2020年同期成長58%，但仍比疫情前的2019年同期減少64%。歐洲在7月至9月這段時間的國際觀光客數較2019年夏季同一時期減少53%，表現相對最好。
這份報告指出：「許多旅遊目的地疫苗接種進展迅速、入境限制放寬，提高了旅客的信心，進而推高需求。」
「在歐洲，歐盟數位COVID證明（EU Digital COVID Certificate, 俗稱疫苗護照）有助促進歐盟內自由流動，在旅遊受限多月之後，釋放大量暫時未滿足的需求。」
這份報告指出，1月至9月間全球遊客仍比疫情前少76%，各地表現不一。
2021年頭9個月的歐洲訪客只比2020年同期少8%，但比2019年少69%。美洲則是1至9月表現最強勁的地區，到訪遊客比2020年同期增加1%，但仍比2019年同期減少65%。
與此同時，加勒比海地區是表現最好的分區，2021年頭9個月到訪遊客較2020年同期增加55%，但仍比2019年減少38%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101129