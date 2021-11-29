《天堂M》龍之龍玉改為金幣販售「限制減少」玩家更盡興
殷海薩的祝福系統作為《天堂M》遊戲中核心要素之一，為玩家帶來的練功、農資源效益影響相當之大，會左右玩家提升機體的效率。上個月，《天堂M》也正式將遊戲中俗稱的「包月」-道具龍之龍玉更改為遊戲內金幣販售，代表許多玩家能夠輕鬆取得足量的殷海薩的祝福（葉子），而實行逾一個月以來對玩家又產生什麼樣的影響？
生活消費中心/綜合報導
2021-11-29 12:36:57
《天堂M》道具「龍之龍玉」玩家在使用後可獲得殷海薩的祝福（俗稱葉子，是可以增加經驗值獲得率、增加金幣掉落率以及可獲得能夠交易的道具效果的BUFF），原先以現金或是鑽購買，如今調整為金幣購買，無課玩家便能夠不花錢進行包月。
時常為《天堂M》玩家做攻略分析、情報整理的實況主小屁，除了是玩家社群中的重要人物，本身也是一名無課玩家，龍之龍玉改為金幣販售就對他的玩法產生不少影響。小屁分析，由於以前葉子不足時，玩家常衍生出分身流玩法，透過由任務取得的葉子再進行有效率的練功和農資源。不過自從龍之龍玉改為金幣販售，等同於玩家能夠取得足量的葉子，來讓角色一直享有加持效果。與以往耗費時間相比，能夠花大部分時間在提升本尊機體上、或是在本尊有更多的葉子能夠去高等地區打寶。
比起葉子不足而需要透過分身來農更多資源，如今是時間不足以讓自己玩這麼多分身。除此之外，由於葉子充足，許多玩家會花更多時間在進階的地圖裡農，而在怪物數量有限之下，這些地圖的競爭性也會再提升；並且由於更多的玩家在高等地圖裡打寶，也會造成交易所裡原先較稀有的寶物跌價。
因此小屁也提到，如果是在改版金幣購買後回鍋的玩家，現在由於葉子很難不夠用，《天堂M》整體遊玩上限制少了許多。