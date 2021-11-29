法院認證小三？雪碧為已婚老闆產女挨告 一審判決出爐
性感網紅「情色教主」雪碧(本名方祺媛)，因疑似與已婚老闆郭柏均同居生女，遭正宮林咚咚提告侵害配偶權，並連帶求償80萬元，29日士林地院一審判決出爐，郭柏均、雪碧侵害林咚咚配偶權，2人須連帶賠償新台幣45萬元，另外，郭柏均挨告侵害名譽權一案，判決須賠償10萬，而今天3名當事人均未到庭。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 17:11:55｜2021-11-29 17:22:25
據了解，雪碧於2019年11月間產女，林咚咚對此委任律師提告，認為雪碧與丈夫郭柏均已逾越正常男女交往、侵害配偶權，對2人提告並求償精神損害80萬元。另外，郭柏均曾在去年2月間，召開記者會澄清與雪碧關係，並暗示林咚咚所生第3子「不是他的」，挨告妨害名譽，遭求償20萬元，法院針對2案一併審理。
法官調查時，林咚咚與律師提出戶籍資料等證據，資料顯示雪碧有名未成年子女，且從警方訪查報告發現，從2019年1、2月間至2020年3、4月間，雪碧和郭柏均有持續共同生活之事實。
另外，雪碧生產後入住的產後護理之家，曾因郭柏均未繳清費用，而提告郭詐欺，告訴聲寫著「安排其妻方祺媛入住XX產後護理之家...」，雖然最後其雙方和解，但卻成為最有力的鐵證。
29日士林地院一判決出爐，法官認定雪碧與郭柏侵害林咚咚配偶權，且情節重大，危及林咚咚的婚姻生活圓滿，判2人連帶賠償新台幣45萬元；郭柏侵妨害名譽一案判賠10萬，可上訴。（編輯：林盈君）