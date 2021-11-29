原民服飾達人傳授心法　新住民體驗文化新品味

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李美花強調，南投的九族文化村，意味早期有九個原民族群，但正名後變成十六個族群，有各自的語言及文化習俗，像電影「賽德克･巴萊」的賽德克族，是從泰雅族分出來的，撒奇萊雅族則是從阿美族分出來的；原民以前穿的是披掛式服裝，接觸到外來文化後，便融合改穿袍子樣式的改良服飾，有兼容並蓄的創造力。
現場還有來自越、印、泰、緬甸、菲律賓、中國大陸等地區的新住民，穿上代表母國的服飾，與李美花講師帶來的原住民族服飾相互輝映、相映成趣。「阿美族給已婚婦女戴的叫大花冠、給未婚少女戴的叫做小花冠」、「泰雅族的服飾以紅色為主，象徵積極進取的生命力」。經過李美花的詳盡解說，新住民們還能「看得見、摸得到」實體服飾，個個都聚精會神地聆聽有趣的原民文化。
原住民族母語的傳承守護也是一項重要任務，李美花是臺東阿美族人，她也分享道：「為了將母語永久流傳，部落會請羅馬拼音的專家將母語紀錄做成字典，讓下一代能夠持續保有部落的傳統，同時藉此也鼓勵在臺的新住民朋友，將母國文化傳承子女，提升身分認同與自信」。
移民署北區事務大隊臺北市服務站蘇主任慧雯表示，臺灣是一個多元移民社會，藉由辦理「新住民多元文化活動」，讓新住民朋友感受臺灣多元文化的面貌，透過與原住民文化的交流，更能體驗到不同文化碰撞出的燦爛火花，讓臺灣成為充滿珍貴人文資源的寶島。