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原民服飾達人傳授心法　新住民體驗文化新品味

▲移民署北區事務大隊臺北市服務站和臺北市原住民族部落大學日前共同辦理「新住民多元文化活動」，近60名新住民共同參與。（圖／移民署）
▲移民署北區事務大隊臺北市服務站和臺北市原住民族部落大學日前共同辦理「新住民多元文化活動」，近60名新住民共同參與。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-29 18:06:25

《四方報》報導，為積極擴大多元文化交流，移民署北區事務大隊臺北市服務站和臺北市原住民族部落大學日前共同辦理「新住民多元文化活動」，近60名新住民共同參與，透過原住民部落大學李美花講師的分享，體驗原住民族傳統服飾之美，學員們都大開眼界，同時親自試穿賽德克族及撒奇萊雅族的服飾文化，直呼很新鮮有趣，爭相拿手機自拍留念。

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來自臺東阿美族人的李美花，為2021年第十一屆臺灣小姐國服賽會長，她致力研究與保存原民服飾，同時為了推廣原民服飾之美，成立拉梵爾創意設計工作室，許多原民電影劇組也都請她提供戲服拍攝，同時臺灣小姐及模特兒佳麗比賽，也常穿著李美花所改良的原民風格禮服。

李美花強調，南投的九族文化村，意味早期有九個原民族群，但正名後變成十六個族群，有各自的語言及文化習俗，像電影「賽德克･巴萊」的賽德克族，是從泰雅族分出來的，撒奇萊雅族則是從阿美族分出來的；原民以前穿的是披掛式服裝，接觸到外來文化後，便融合改穿袍子樣式的改良服飾，有兼容並蓄的創造力。

現場還有來自越、印、泰、緬甸、菲律賓、中國大陸等地區的新住民，穿上代表母國的服飾，與李美花講師帶來的原住民族服飾相互輝映、相映成趣。「阿美族給已婚婦女戴的叫大花冠、給未婚少女戴的叫做小花冠」、「泰雅族的服飾以紅色為主，象徵積極進取的生命力」。經過李美花的詳盡解說，新住民們還能「看得見、摸得到」實體服飾，個個都聚精會神地聆聽有趣的原民文化。

原住民族母語的傳承守護也是一項重要任務，李美花是臺東阿美族人，她也分享道：「為了將母語永久流傳，部落會請羅馬拼音的專家將母語紀錄做成字典，讓下一代能夠持續保有部落的傳統，同時藉此也鼓勵在臺的新住民朋友，將母國文化傳承子女，提升身分認同與自信」。

移民署北區事務大隊臺北市服務站蘇主任慧雯表示，臺灣是一個多元移民社會，藉由辦理「新住民多元文化活動」，讓新住民朋友感受臺灣多元文化的面貌，透過與原住民文化的交流，更能體驗到不同文化碰撞出的燦爛火花，讓臺灣成為充滿珍貴人文資源的寶島。

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