立陶宛與台灣合作　訪問團：威權國家不樂見、害怕看到

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馬瑪竇表示，波海三國、台灣不需要廣大市場才可以活下去，這才是大國害怕的地方，非常感謝台灣人民展現的決心與智慧。
蘇貞昌則說，1989年波羅的海三國國民不懼威權努力追求自由民主勇氣，超過200萬人串連起長達600多公里波羅的海之路，這勇敢舉動感動世界追求民主的人民。台灣2004年總統大選也從台灣頭到台灣尾串連，最後贏得總統選舉。
蘇貞昌指出，新冠肺炎讓全世界受害，台灣面對中國第一線因為過去的頻繁往來，因此更警惕且在2019年12月31日就率先登機檢驗來自武漢的班機，近3年來台灣各種防疫措施很成功，全世界受到疫情衝擊時，台灣一直是零確診。
蘇貞昌表示，台灣願意把經驗、智慧跟世界各國分享，但因為中國刻意排擠、打壓，讓台灣被排擠在世界衛生大會、世界衛生組織之外，很感謝主席與跨國國會議員，用各種方式在貴國、國際上為台灣發聲，他要再次表達感謝。
蘇貞昌說，中國一再宣稱不排除武力對付台灣，幾十年對抗經驗讓台灣不只能防止疫情侵襲台灣，更從面對威脅、衝擊經驗中，學習到對抗假訊息、不正常貿易侵襲的經驗，台灣也發展相關經濟政策，讓台灣經濟成長是11年來新高。
感謝立陶宛再台灣需要疫苗的時候捐贈26萬劑疫苗，蘇貞昌表示，台灣人民感到溫暖，台灣人民主動對貴國表示關心，也很短時間購買貴國優良產品包括巧克力。台灣已在立陶宛設立代表處，明年立陶宛也在台灣設代表處，希望未來跟拉脫維亞、愛沙尼亞有更多密切的關係。