「小王淨」馮容潔《機智》捲三角戀 超佩服宥勝這一點
TVBS八點檔《機智校園生活》由紀言愷（JR）、楊晴領軍，今（29）日舉辦哈福高中超Young運動會，有「小王淨」之稱的甜美女星馮容潔，和新生代演員鄭芯恩、孔令元、王禹舒、李星鏴（酒令）組成「機智鮮女團」，穿上高中制服熱舞炒熱氣氛，劇中馮容潔飾演資優生，自願降級到普通班追心儀男生，與黃柏峰、王新凱展開一段青澀三角戀，她透露其實對手戲最多的是宥勝，「這次學生都是新人，宥勝老師非常專業，一來就跟大家打成一片，這點讓我很佩服。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-29 21:09:40
JR飾演一名體育老師，同時也是籃球教練，從小就有籃球夢的他笑說，這次的演出總算讓他一圓籃球夢。他透露為戲實施了168斷食法，是人生的新挑戰，也是第一次拍戲沒有跟大家訂便當，「有時甚至還會採取204斷食。」讓外型更符合觀眾期待。語畢JR就被女學生拱露腹肌，他便掀起上衣笑說：「差不多有6塊。」
JR家中養狗「棉花糖」，因為愛犬肺積水，壽命最多剩1年，JR乾脆和老婆分房睡，自己和狗住一間，「你要隨時觀察牠的狀態，因為牠半夜2點咳4點又咳，6點我幻聽牠有咳嚇醒，根本已經精神耗弱。」滿臉愁容的JR說，其實「棉花糖」是老婆和前男友養的狗，他這個「繼父」卻和愛犬感情更緊密，「這輩子第一次和愛的東西生離死別，棉花糖像我是第一個擁有的女兒，想愛牠一輩子，卻忘了牠以7倍速度在老化。」
楊晴在劇中是周曉涵的閨密「丁丁」，這個角色古靈精怪，不按牌理出牌。為此她剪去20公分長髮，她坦言每一次為角色改變造型，都會有一種全新開始的感覺，像是一種儀式，也希望大家能看見不一樣的自己。劇中楊晴時常幫周曉涵倒追宥勝，她也分享現實生活中助攻閨密戀情的經驗，直腸子的楊晴直接私訊閨密的對象，問對方要不要交往，不料直接被對方已讀，後來閨密再也不敢問她意見了，她笑說：「我就是直來直往的細胞生物啊，自己都不知道要怎麼談戀愛了。」